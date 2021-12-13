Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 13 декабря
Уже семь раз из музея похищали картину Казимира Малевича "Черный квадрат", и каждый раз сторож дядя Вася успевал до утра восстановить утраченное полотно.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 13 декабря.
– Скажите, а кто у вас в семье главный?
– Ну, не знаю, жена, когда оставляет меня дома одного с сыном, всегда говорит, что я за старшего.
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Спрашивают учителя:
– Назовите три причины, по которым вы любите свою работу?
– Июнь, июль, август...
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– Скажите, пожалуйста, а окулист принимает?
– Не то слово – пьет по-черному.
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Влюбленная девушка спрашивает парня:
– Вася, а ты помнишь свой первый раз?
– Конечно, сложно забыть – 15 лет отсидел!
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– Хотите приносить пользу обществу? Хотите, чтобы девушки бежали вам навстречу, а иногда и за вами? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали в любое время и в любую погоду? Автотранспортное предприятие приглашает на работу водителей автобуса!
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