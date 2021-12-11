10 жутких фото из реальной жизни, от которых волосы становятся дыбом

Фотоаппараты и видеокамеры создавались для того, чтобы люди могли навсегда задокументировать важные и счастливые события. Однако иногда им удается случайно сфотографировать нечто, что хотелось бы навсегда выбросить из воспоминаний.

Пользователи платформы Reddit, где часто делятся интересными моментами из жизни, время от времени выкладывают такие кадры, от которых волосы встают дыбом. OBOZREVATEL собрал самые жуткие посты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Один из любителей старых изданий опубликовал обложку журнала World Weekly News, где изображено удивительное создание с детской головой, большими глазами и острыми зубами. Судя по заголовку, так, по мнению журналистов, должен был выглядеть мальчик, живший под землей.

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На следующем кадре изображен автомобиль, висящий на высоте около метра над уровнем земли. Автор фото написала, что не имеет объяснения этому явлению.

Следующий пользователь поделился жуткой историей о том, как его младшая сестра издевается над куклами, снимая с них "кожу". В доказательство этому он прикрепил фотографии игрушек.

100 лет назад веснушки удаляли с помощью специальной процедуры, которая ужасно смотрится перед объективом.

Следующий кадр внушает ощущение, что даже в спокойном лесу может подстерегать опасность. Пользователи решили, что силуэт дерева похож на зомби.

Как бы ни хотелось превратить человеческий скелет в что-то милое, он все равно выглядит жутко.

Парень пожаловался, что его возлюбленная нашла странный способ сушить простыню. Она напоминает привидение, которое всегда подстерегает в ванной.

Хотя Хэллоуин и считается самым жутким праздником в году, не хотелось бы увидеть такую тыкву во дворе. Есть риск поверить, что ночью действительно приходило что-нибудь страшное.

Следующее фото наводит панику на людей, страдающих клаустрофобией. В таком туалете тяжело расслабиться.

Автор следующего фото пошутил, что риск быть убитым лягушками никогда не равен нулю. И действительно, мало верится в свою безопасность, когда на тебя со злобой смотрит целая стая этих животных.

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