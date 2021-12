Сотрудники отеля шокировали невесту и жениха, уронив свадебный торт. Вирусное видео

В сети появилось видео, как сотрудники отеля, где проходила свадьба, разыграли жениха и невесту. Они уронили свадебный торт, шокировав молодых, однако, это оказались лишь коробки, которые были похожи на лакомство.

Соответствующее видео опубликовали в Instagram-аккаунте "She said yes". "О нееет! Слава богу, это был розыгрыш! Почти заставил нас плакать", – говорится в описании к видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном видео показано, как сотрудники отеля выносят "торт" и в какой-то момент роняют его на пол.

Оператор показал реакцию молодоженов, которые действительно поверили в происходящее, но когда вывезли настоящий – жених и невеста расслабились и улыбнулись.

"Эта милая пара была так счастлива и танцевала в конце", – добавили авторы поста.

Влюбленные разрезали торт и скушали по кусочку, после чего торжество продолжилось. Они начали танцевать под фейерверками, после чего их окружили в хороводе гости.

Отметим, что видео набрало 2,5 млн просмотров, почти 200 тысяч лайков и более 950 комментариев.

"Мне нравится ее реакция, как она пытается сделать глубокий вдох и улыбнуться", "Она засмеялась, как мило, и свадьба была в таком духе – потрясающего и безупречного", "Сотрудники рисковали своей жизнью", "Сколько бы, наверное, ни стоил этот торт, я бы съел его с пола", "Мне нравится, как он смотрел на нее, он беспокоился о ней", "Прекрасные воспоминания у них будут", "Это очень смешно", "Я сама испугалась", – пишут люди.

