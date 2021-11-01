Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 1 ноября
Объявление в зоопарке: "Не бросайте дельфинам бананы. Во-первых, они их не едят, а во-вторых, голодные обезьяны прыгают и тонут".
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 1 ноября.Анекдоты дня
Чем дальше от понедельника, тем добрее утро.
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— Мама, Лева мне вчера сказал, что я самая интеллигентная девушка в Одессе. Может, стоит пригласить его к нам домой?
— Ни в коем случае, глупая! Пусть и дальше так думает.
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Дедушка вспоминает добрые старые времена: "Когда мне было десять лет, мама могла послать меня в магазин с одним долларом, а я возвращался с пятью фунтами картофеля, двумя булками хлеба, тремя пинтами молока, фунтом сыра, пачкой чая и дюжиной яиц. А теперь все это уже невозможно – слишком много камер наблюдения".
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Если ваша жена – глупая, может, именно поэтому она вышла за вас замуж?
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Фото жены в кошельке напоминает о том, что на ее месте могло быть гораздо больше денег.
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– Дети, сегодня у нас контрольная.
– А можно пользоваться калькулятором?
– Можно.
– А таблицами Брадиса?
– Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной: "Отмена крепостного права".
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кот, который упал с табурета, стал звездой интернета и превратился в мем. Его испуганная морда рассмешила пользователей.