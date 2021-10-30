Кот упал с табурета и стал звездой сети. Фото-мем

В сети появилось фото чёрного кота, который начал падать с высокого табурета. Он протянул свои лапы вперед, а его озадаченная мордочка изрядно повеселила пользователей.

Соответствующий кадр опубликовали на странице AKBrews в Twitter. Изначально фото набрало около 100 лайков, но после того, как снимок заметили пользователи Reddit, то у кота появился шанс быть претендентом на самый популярныуй мем-2021 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Вскоре черный падающий кот попал в "битву фотошопов". Один из пользователей разместил кадр, на котором четырехлапый будто бы держит Пизанскую башню.

Другой сделал фото прыгающего кота с парашютом.

Также были фото-мемы с котом в океане возле акулы, на концерте и в телевизоре.

К слову, OBOZREVATEL писал о том, что домашние коты порой вводят своих хозяев в замешательство, демонстрируя свое поведение. Хвостатые то притворяются мертвыми, то нападают на людей, то притворяются "захватчиками" мира.

Среди фото, которые рассмешили сеть – кот, который пародирует хозяина.

Еще один кадр, повеселивший пользователей сети – кот, который замер на месте с удивлением на мордочке.

Пушистик, который осознал бренность бытия, смотрит на потухший камин, чем изрядно рассмешил.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американка надела огромную маску кошки, спряталась за диваном в гостиной комнате, а после позвала своих котов. Она хотела разыграть своих питомцев и когда они пришли на зов, не узнали хозяйку, сильно испугались и убежали из комнаты.