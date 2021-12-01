Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы о зиме

Зимой ждешь, когда придет весна, а весной – когда наконец-то уйдет зима.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы о холодном времени года – в подборке OBOZREVATEL за 1 декабря.

Любой житель севера знает: когда идет снег – всегда тепло. Но попробуйте объяснить это жителю юга.

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Падаешь зимой на льду: в 12 лет – смеешься, кидаешься снежками в друзей, которые тоже смеются. В 32 года – остаешься лежать до весны...

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– Люблю, когда зимой лежит снег. Тогда у меня такой же красивый газон, как у соседа.

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– Доктор, у меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю.

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Две положительные стороны зимы: 1. День рождения. 2. Новый год.

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Всем пережившим пять месяцев зимы шестой – в подарок…

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Что за несправедливость: весна, лето и осень – один раз в году, а зима два раза: раз в начале года и еще раз в конце.

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