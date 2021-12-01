12 забавных фото домашних питомцев, по которым можно писать картины
Владельцы домашних животных знают: сделать хотя бы одно удачное фото с пушистиками непросто. Однако некоторые хозяева умеют подловить своего любимца в такой блестящей позе, что эти кадры не стыдно продемонстрировать даже в художественной галерее.
Пользователи портала Reddit показали своих кошек и собак, которые позируют будто натурщики. Они корчат очень милые мордашки и лежат в забавных позах.
OBOZREVATEL собрал фотографии животных, которые способны стать настоящими моделями.
Хозяин сфотографировал кошек в момент "кровожадной" батальной сцены.
Песику устроили фотосессию, когда он сидел напротив солнца.
Пес будто сошел с картины Микеланджело.
Пользователи Reddit пишут, что этому коту не хватает жемчужной сережки.
Коты купаются в лучах солнца.
Пес и хозяин загадочно смотрят вдаль.
У этого котика можно брать уроки в фотопозировании.
Кот зевает, но многим кажется, будто он кричит на рыжего пушистика на улице.
Грустная собака позирует на камеру и напоминает героя мемов – ждуна.
Кот играет с лампой, а хозяин успел запечатлеть его на камеру.
Котик ловит лучики солнца и отдыхает как тюлень.
Пес поймал "дзэн" на сиденье в машине.
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