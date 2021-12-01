12 забавных фото домашних питомцев, по которым можно писать картины

Владельцы домашних животных знают: сделать хотя бы одно удачное фото с пушистиками непросто. Однако некоторые хозяева умеют подловить своего любимца в такой блестящей позе, что эти кадры не стыдно продемонстрировать даже в художественной галерее.

Пользователи портала Reddit показали своих кошек и собак, которые позируют будто натурщики. Они корчат очень милые мордашки и лежат в забавных позах.

OBOZREVATEL собрал фотографии животных, которые способны стать настоящими моделями.

Хозяин сфотографировал кошек в момент "кровожадной" батальной сцены.

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Песику устроили фотосессию, когда он сидел напротив солнца.

Пес будто сошел с картины Микеланджело.

Пользователи Reddit пишут, что этому коту не хватает жемчужной сережки.

Коты купаются в лучах солнца.

Пес и хозяин загадочно смотрят вдаль.

У этого котика можно брать уроки в фотопозировании.

Кот зевает, но многим кажется, будто он кричит на рыжего пушистика на улице.

Грустная собака позирует на камеру и напоминает героя мемов – ждуна.

Кот играет с лампой, а хозяин успел запечатлеть его на камеру.

Котик ловит лучики солнца и отдыхает как тюлень.

Пес поймал "дзэн" на сиденье в машине.

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