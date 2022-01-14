2-летний мальчик стал звездой после того, как его двойника нашли в известном мультфильме

2-летний мальчик по имени Кензо очаровал пользователей сети забавной реакцией на своего двойника в новом мультипликационном фильме "Энканто". Малыш был в восторге, когда заметил сходство с персонажем кинокартины.

Его родители, Бренда и Кит выложили две фотографии с сыном у телевизора, после чего их пригласили на утреннее шоу "Доброе утро, Америка". Во время эфира гости поделились эмоциями маленького Кензо (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мама уникального мальчика рассказала, что они всей семьей смотрели мультик на зимних каникулах, когда увидели на экране персонажа по имени Антонио.

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"Я помню, что мы заметили, как он отвернулся от телевизора к нам с удивленным лицом. Я спросила с мужа" Он заметил, что Антонио похож на него?" А потом мы просто начали наблюдать за реакцией. Кензо сел на пол, а потом даже хлопал", – сказали они.

Также родители добавили, что фотография была сделана неожиданно, потому передала все эмоции малыша.

Бренда подчеркнула, что в ее детстве не было много темнокожих персонажей на ТВ, поэтому ее растрогал Антонио и то, что ее сын будет расти в современных реалиях, где похожие герои чаще появляются на телеэкранах.

Отметим, что "Энканто" в 2021 году признали "лучшим мультипликационным фильмом" по версии престижной кинопремии "Золотой Глобус".

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