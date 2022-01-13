Женщина увеличила губы и стала похожа на Гомера Симпсона

Жительница Британии по имени Руби хотела стать привлекательнее, увеличив себе губы с помощью инъекционных кожных наполнителей – филлеров. Однако все пошло не по плану, когда у девушки началась сильная аллергическая реакция. Вместо красивого преображения она получила лицо, напоминающее мультипликационного персонажа Гомера Симпсона.

Руби поделилась своим травмирующим опытом в TikTok-аккаунте, сообщает The Sun. Ее ролик в соцсетях меньше чем за сутки посмотрело около 500 тысяч интернет-пользователей.

"У меня растворился филлер в губах и я попала в больницу", – подписала видео британка.

На кадрах видно, что у девушки сильно опухло все лицо, а также сформировалась массивная верхняя губа. Кроме плохого внешнего вида, Руби также пожаловалась на неважное самочувствие. Она призналась, что желание увеличивать какую-либо часть своего тела у нее отпало навсегда.

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В комментариях под видео подписчики начали поддерживать пострадавшую и посоветовали обратиться в Национальную службу здравоохранения за компенсацией. Многие отметили, что и сами имели опыт неудачных косметологических процедур. Слова ободрения заметно подняли Руби настроение, однако не спасли ее от последствий аллергии.

Один из комментаторов заметил, что опухшие губы сделали британку очень похожей на одного из главных героев мультсериала "Симпсоны", отца семейства, глупого инспектора ядерной безопасности на АЭС – Гомера. Шутку оценили и другие пользователи, согласившись с точным сравнением.

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