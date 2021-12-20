13 забавных шалостей детей, которые испытали нервы родителей. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Дети ищут приключения везде

Некоторые дети уже родились с чувством юмора и испытывают терпение родителей с первых дней жизни. Когда малышей переполняет энергия, они начинают искать приключения повсюду.

Озорники то разыгрывают родителей, то сами попадают в беду и нуждаются в помощи. OBOZREVATEL собрал курьезные фото выходок детей.

Прохожие полагают, что автомобиль кого-то сбил.

Сын разукрасил авто красным лаком.

Дочки позвали папу к холодильнику и сказали, что молоко скисло.

Видео дня
Молоко расстроилось.

Когда в комнате несколько минут тихо, следует проверить, чем занимаются дети.

Малыш разложил тарелки.

Дети разыграли маму и насыпали конструктор в тапочки.

Конструктор в тапках разозлил маму

Мальчику подарили зеленый костюм и теперь он маскируется.

Мальчик в зеленом костюме спрятался.

Малыш застрял в дорожном конусе и не сумел выбраться.

Малыш нашел приключения.

Мужчина пожалел, что купил скелета на Хэллоуин. Теперь монстр каждое утро встречает семью на кухне.

Скелет сидит на кухне.

Дочка от души развлекалась на песке.

Девочка играет на пляже.

Дочь категорически отказалась надевать платье на праздник принцесс.

Девочка надела костюм собачки.

Сын хозяйничал на кухне и разложил морковки на полках.

Малыш хозяйничал на кухне.

Ребенок залез в дырку и застрял в дверях.

Малыш попал в передрягу.

Озорник занимается снорклингом в фонтане.

Парень нырнул в фонтан

У детей совсем другое видение искусства.

Дети познают искусство.

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