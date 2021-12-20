13 забавных шалостей детей, которые испытали нервы родителей. Фото

Некоторые дети уже родились с чувством юмора и испытывают терпение родителей с первых дней жизни. Когда малышей переполняет энергия, они начинают искать приключения повсюду.

Озорники то разыгрывают родителей, то сами попадают в беду и нуждаются в помощи. OBOZREVATEL собрал курьезные фото выходок детей.

Прохожие полагают, что автомобиль кого-то сбил.

Дочки позвали папу к холодильнику и сказали, что молоко скисло.

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Когда в комнате несколько минут тихо, следует проверить, чем занимаются дети.

Дети разыграли маму и насыпали конструктор в тапочки.

Мальчику подарили зеленый костюм и теперь он маскируется.

Малыш застрял в дорожном конусе и не сумел выбраться.

Мужчина пожалел, что купил скелета на Хэллоуин. Теперь монстр каждое утро встречает семью на кухне.

Дочка от души развлекалась на песке.

Дочь категорически отказалась надевать платье на праздник принцесс.

Сын хозяйничал на кухне и разложил морковки на полках.

Ребенок залез в дырку и застрял в дверях.

Озорник занимается снорклингом в фонтане.

У детей совсем другое видение искусства.

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