12 смешных фото, на которые нужно взглянуть дважды

Иногда во время обычной фотосессии получаются очень смешные кадры. Часто в интернете появляются фотографии, на которые нужно взглянуть дважды.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, сделанные в подходящий момент. Снимки стали популярными и озадачили пользователей соцсетей.

Мужчина в костюме Дарта Вейдера собрался слиться с толпой священников.

Курица пришла на свидание в ресторан.

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Люди вместо снеговиков слепили ступни, ведь зимой часто бывает холодно в ноги.

Кот отдыхает на ковре.

Молодожены позируют на камеру, а священник лег в церкви.

Чтобы поймать попугая, нужно думать как птичка.

Пес много лет пытался залезть на дерево во дворе и на свой 11-й день рождение ему это удалось.

Собачки приняли малыша в свою семью.

Полицейский охраняет порядок возле памятника.

В спортивном зале наступила эпоха Средневековья, теперь там тренируются только отважные воины.

Уборщица уронила табличку в бассейн.

Мужчина сделал забавную стрижку, которая ужасает прохожих.

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