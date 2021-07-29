12 смешных фото, на которые нужно взглянуть дважды

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
1,8 т.
Забавные фото разлетелись по сети

Иногда во время обычной фотосессии получаются очень смешные кадры. Часто в интернете появляются фотографии, на которые нужно взглянуть дважды.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, сделанные в подходящий момент. Снимки стали популярными и озадачили пользователей соцсетей.

Мужчина в костюме Дарта Вейдера собрался слиться с толпой священников.

Мужчина надел смешной костюм.

Курица пришла на свидание в ресторан.

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Курочка ждет ужин.

Люди вместо снеговиков слепили ступни, ведь зимой часто бывает холодно в ноги.

Люди слепили ступни из снега.

Кот отдыхает на ковре.

Кот позирует перед курицами.

Молодожены позируют на камеру, а священник лег в церкви.

Священник прилег отдохнуть.

Чтобы поймать попугая, нужно думать как птичка.

Кот залез в клетку попугая.

Пес много лет пытался залезть на дерево во дворе и на свой 11-й день рождение ему это удалось.

Пес вылез на огромное дерево.

Собачки приняли малыша в свою семью.

Малыш играет с собачками.

Полицейский охраняет порядок возле памятника.

Полицейский имеет такую же прическу, как и мужчина на монументе.

В спортивном зале наступила эпоха Средневековья, теперь там тренируются только отважные воины.

В спортзале тренируется воин со Средневековья.

Уборщица уронила табличку в бассейн.

В бассейне влажный пол.

Мужчина сделал забавную стрижку, которая ужасает прохожих.

Мужчина сделал экстравагантную прическу.

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