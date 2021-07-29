12 смешных фото, на которые нужно взглянуть дважды
Иногда во время обычной фотосессии получаются очень смешные кадры. Часто в интернете появляются фотографии, на которые нужно взглянуть дважды.
OBOZREVATEL собрал забавные фото, сделанные в подходящий момент. Снимки стали популярными и озадачили пользователей соцсетей.
Мужчина в костюме Дарта Вейдера собрался слиться с толпой священников.
Курица пришла на свидание в ресторан.
Люди вместо снеговиков слепили ступни, ведь зимой часто бывает холодно в ноги.
Кот отдыхает на ковре.
Молодожены позируют на камеру, а священник лег в церкви.
Чтобы поймать попугая, нужно думать как птичка.
Пес много лет пытался залезть на дерево во дворе и на свой 11-й день рождение ему это удалось.
Собачки приняли малыша в свою семью.
Полицейский охраняет порядок возле памятника.
В спортивном зале наступила эпоха Средневековья, теперь там тренируются только отважные воины.
Уборщица уронила табличку в бассейн.
Мужчина сделал забавную стрижку, которая ужасает прохожих.
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