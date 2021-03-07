10 фото со смешными конфузами, которые сразу не разглядеть
Второй план – очень важный аспект на фотосессии. Фотографы специально выставляют освещения, чтобы предметы сзади не выглядели слишком маленькими или очень темными.
Смешные фото, где на заднем фоне получились абсолютно случайные и курьезные позирования, стали настоящей бомбой в сети. OBOZREVATEL собрал 10 снимков, где основные события происходят на втором плане.
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