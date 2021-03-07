10 фото со смешными конфузами, которые сразу не разглядеть

Второй план – очень важный аспект на фотосессии. Фотографы специально выставляют освещения, чтобы предметы сзади не выглядели слишком маленькими или очень темными.

Смешные фото, где на заднем фоне получились абсолютно случайные и курьезные позирования, стали настоящей бомбой в сети. OBOZREVATEL собрал 10 снимков, где основные события происходят на втором плане.

Дети часто опасаются костюмированных героев из мультика – теперь понятно почему.

Девочки устроили фотосессию – друг разозлился и стал главной изюминкой в кадре.

Празднование Хэллоуина чуть не закончилось для девочки трагически, но зато получилось очень мистическое фото.

Милый дельфин захотел поздороваться с девочкой, но их разделило стекло аквариума.

Школьнику точно не нравилось сидеть, как другие. Он решил сменить позу, чтобы лучше слышать учителя.

Курьезный случай разлетелся в соцсетях. Папа потом пожалел, что оставил детей на лошади и пошел делать фото.

Жеребец тоже хотел поместиться в кадре.

Житель планетария стал главным свидетелем предложения – памятное фото навсегда запомнят супруги.

Сестра жениха запомнилась гостям гораздо больше, чем платье невесты.

Фотограф пытался отразить истинные эмоции молодоженов, но подружка невесты случайно попала в кадр.

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