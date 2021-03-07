10 фото со смешными конфузами, которые сразу не разглядеть

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Смешные фото обычно получаются совершенно случайно.

Второй план – очень важный аспект на фотосессии. Фотографы специально выставляют освещения, чтобы предметы сзади не выглядели слишком маленькими или очень темными.

Смешные фото, где на заднем фоне получились абсолютно случайные и курьезные позирования, стали настоящей бомбой в сети. OBOZREVATEL собрал 10 снимков, где основные события происходят на втором плане.

Дети часто опасаются костюмированных героев из мультика – теперь понятно почему.

Не спрашивайте, почему дети боятся мультипликационных героев.

Девочки устроили фотосессию – друг разозлился и стал главной изюминкой в кадре.

Девочки не взяли друга на совместное фото.

Празднование Хэллоуина чуть не закончилось для девочки трагически, но зато получилось очень мистическое фото.

Хэллоуин в 1989 году запомнился детям, как самый мистический праздник.

Милый дельфин захотел поздороваться с девочкой, но их разделило стекло аквариума.

Девочка даже не подозревает, что происходит позади.

Школьнику точно не нравилось сидеть, как другие. Он решил сменить позу, чтобы лучше слышать учителя.

Некоторые из учеников не выдерживают последний урок в школе.

Курьезный случай разлетелся в соцсетях. Папа потом пожалел, что оставил детей на лошади и пошел делать фото.

Отец, оставив детей, решил сделать селфи.

Жеребец тоже хотел поместиться в кадре.

Конь очень хотел совместное фото.

Житель планетария стал главным свидетелем предложения – памятное фото навсегда запомнят супруги.

Тюлень стал свидетелем предложения руки и сердца.

Сестра жениха запомнилась гостям гораздо больше, чем платье невесты.

Свидетельница украсила романтическое семейное фото.

Фотограф пытался отразить истинные эмоции молодоженов, но подружка невесты случайно попала в кадр.

Свадебное меню оказалось очень вкусным.

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