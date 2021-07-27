10+ забавных фото, где фон намного лучше, чем первый план

Передний план на фото не всегда привлекает внимание. Иногда экспрессии и шарма добавляют люди, которые проходят мимо камеры и случайно попадают в кадр.

OBOZREVATEL собрал забавные фотографии, на которых задний план оказался намного интереснее. Запомните: прежде чем делать селфи, стоит убедиться, что ничего не происходит на фоне.

Парень решил сфотографировать гуся, но над его головой появилась огненная корона.

Видео дня

Девушка давно хотела сфотографироваться у Пизанской башни, а мужчина на заднем фоне мечтает о другом.

Рыбак лишь через неделю после путешествия заметил незваного гостя на фото.

Солдаты решили сделать фото на службе рядом с верным другом, который всегда улыбается.

Медбрат одним взглядом показал, насколько боится инъекций.

Забавный пес присоединился к семейному фото.

Женщина была не в настроении для фото, но случайно попала в объектив.

В любой ситуации главное – сохранять спокойствие.

Друзья устроили фотосессию на берегу океана, но что-то пошло не так.

Малыш хотел выбраться на волю, ведь ему скучно в ресторане с родителями.

Огромный кит "сфотографировался" рядом с туристами на катере.

Парень отдыхал на берегу и случайно попал на фото семейной пары.

Ранее OBOZREVATEL показывал: