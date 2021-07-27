10+ забавных фото, где фон намного лучше, чем первый план

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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За кадром происходит все самое интересное

Передний план на фото не всегда привлекает внимание. Иногда экспрессии и шарма добавляют люди, которые проходят мимо камеры и случайно попадают в кадр.

OBOZREVATEL собрал забавные фотографии, на которых задний план оказался намного интереснее. Запомните: прежде чем делать селфи, стоит убедиться, что ничего не происходит на фоне.

Парень решил сфотографировать гуся, но над его головой появилась огненная корона.

Гусь позирует возле огня.
Видео дня

Девушка давно хотела сфотографироваться у Пизанской башни, а мужчина на заднем фоне мечтает о другом.

Девушка держит башню

Рыбак лишь через неделю после путешествия заметил незваного гостя на фото.

Акула плывет у корабля.

Солдаты решили сделать фото на службе рядом с верным другом, который всегда улыбается.

Конь улыбается на фото.

Медбрат одним взглядом показал, насколько боится инъекций.

Мужчина боится инъекций.

Забавный пес присоединился к семейному фото.

Пес позирует в кадре

Женщина была не в настроении для фото, но случайно попала в объектив.

Женщина не хотела попасть в кадр

В любой ситуации главное – сохранять спокойствие.

Девочка всегда ведет себя спокойно.

Друзья устроили фотосессию на берегу океана, но что-то пошло не так.

Девушка нырнула в воду.

Малыш хотел выбраться на волю, ведь ему скучно в ресторане с родителями.

Ребята позируют возле витрины магазина.

Огромный кит "сфотографировался" рядом с туристами на катере.

Кит сделал селфи.

Парень отдыхал на берегу и случайно попал на фото семейной пары.

Парень лежит на пляже.

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