10+ забавных фото, где фон намного лучше, чем первый план
Передний план на фото не всегда привлекает внимание. Иногда экспрессии и шарма добавляют люди, которые проходят мимо камеры и случайно попадают в кадр.
OBOZREVATEL собрал забавные фотографии, на которых задний план оказался намного интереснее. Запомните: прежде чем делать селфи, стоит убедиться, что ничего не происходит на фоне.
Парень решил сфотографировать гуся, но над его головой появилась огненная корона.
Девушка давно хотела сфотографироваться у Пизанской башни, а мужчина на заднем фоне мечтает о другом.
Рыбак лишь через неделю после путешествия заметил незваного гостя на фото.
Солдаты решили сделать фото на службе рядом с верным другом, который всегда улыбается.
Медбрат одним взглядом показал, насколько боится инъекций.
Забавный пес присоединился к семейному фото.
Женщина была не в настроении для фото, но случайно попала в объектив.
В любой ситуации главное – сохранять спокойствие.
Друзья устроили фотосессию на берегу океана, но что-то пошло не так.
Малыш хотел выбраться на волю, ведь ему скучно в ресторане с родителями.
Огромный кит "сфотографировался" рядом с туристами на катере.
Парень отдыхал на берегу и случайно попал на фото семейной пары.
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