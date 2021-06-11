10+ фото ремонта, который катастрофически испортил квартиру

Некоторые люди решаются сделать ремонт самостоятельно. Однако иногда даже профессиональные строители допускают ошибки.

OBOZREVATEL собрал "шедевры" ремонта, которые рассмешили соцсети. Оказалось, что сделать ремонт своими руками совсем не просто.

Хозяева решили сделать душ на чердаке, но не учли, что окно находится по середине комнаты.

В квартире слишком мало места, по-этому владельцы объединили ванную комнату и кухню. Затем они об этом пожалели, ведь это очень непрактично.

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Встроенный в мебель унитаз не видел еще ни один дизайнер интерьера.

Мужчина хотел, чтобы в ванной было естественное журчание воды.

Лампы 2 в 1 – от такого тандема никогда не будет мало света.

Хозяева решили обойтись без окна.

Хозяева придумали оригинальный дизайн лестницы, теперь нужно повесить табличку "опасные ступени".

Сантехника в ванной на несколько этажей из-за нехватки места.

Унитаз в центре внимания.

Легче выбить стену, чем перенести вентилятор.

Уборная с тайным выходом.

Креативные хозяева переделали дом на Египетскую пирамиду.

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