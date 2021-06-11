10+ фото ремонта, который катастрофически испортил квартиру

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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В сети публикуют примеры неудачного ремонта

Некоторые люди решаются сделать ремонт самостоятельно. Однако иногда даже профессиональные строители допускают ошибки.

OBOZREVATEL собрал "шедевры" ремонта, которые рассмешили соцсети. Оказалось, что сделать ремонт своими руками совсем не просто.

Хозяева решили сделать душ на чердаке, но не учли, что окно находится по середине комнаты.

Окно вызывает много вопросов.

В квартире слишком мало места, по-этому владельцы объединили ванную комнату и кухню. Затем они об этом пожалели, ведь это очень непрактично.

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Тот, кто работает на кухне – заслуживает релакс в джакузи.

Встроенный в мебель унитаз не видел еще ни один дизайнер интерьера.

Встроенный санузел в шкаф.

Мужчина хотел, чтобы в ванной было естественное журчание воды.

Источник в центре квартиры.

Лампы 2 в 1 – от такого тандема никогда не будет мало света.

Очень оригинальные светильники.

Хозяева решили обойтись без окна.

В последний момент передумали.

Хозяева придумали оригинальный дизайн лестницы, теперь нужно повесить табличку "опасные ступени".

Очень опасная лестница.

Сантехника в ванной на несколько этажей из-за нехватки места.

Дизайнеры сэкономили место в квартире.

Унитаз в центре внимания.

Хозяева сделали косметический ремонт и перестановку.

Легче выбить стену, чем перенести вентилятор.

Выход всегда есть.

Уборная с тайным выходом.

Главное, чтобы в туалете было тепло.

Креативные хозяева переделали дом на Египетскую пирамиду.

Некоторые решаются на кардинальные изменения.

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