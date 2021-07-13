7 случаев, когда девушки просили парней сделать фото и сильно пожалели об этом

Девушки всегда стремятся фотографироваться в выгодном для себя ракурсе. Только идеальная фигура, блестящий макияж и прическа должны быть на фото в соцсетях.

В сети распространяют коллажи, где девушки и парни продемонстрировали навыки фотосъемки. Зачастую мужчины в спешке делают размытые и ужасные кадры. OBOZREVATEL сравнил, как пары фотографируют друг друга.

Любимая сделала фото для своего парня в ресторане в выгодном ракурсе, а он вытащил камеру, когда девушка была в смешном наряде.

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Мужчины ищут момент, чтобы подловить женщин, когда они закрыли глаза или скорчили смешную рожицу.

Девушка на фотографиях в телефоне своего парня всегда выглядит нелепо.

Мужчина запечатлел жену в порыве злости. Любимая в свою очередь всегда делает ему хорошие фото.

Блогеры ненавидят свои фото с нижнего ракурса, ведь так лицо кажется всегда полнее. Парни все же предпочитают ставить камеру снизу.

Мужчины редко выявляют желание сделать фотосессию для любимой.

Парень сфотографировал девушку во время занятий спортом.

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