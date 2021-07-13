7 случаев, когда девушки просили парней сделать фото и сильно пожалели об этом

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Парни зачастую являются фотографами для своих девушек на отдыхе

Девушки всегда стремятся фотографироваться в выгодном для себя ракурсе. Только идеальная фигура, блестящий макияж и прическа должны быть на фото в соцсетях.

В сети распространяют коллажи, где девушки и парни продемонстрировали навыки фотосъемки. Зачастую мужчины в спешке делают размытые и ужасные кадры. OBOZREVATEL сравнил, как пары фотографируют друг друга.

Любимая сделала фото для своего парня в ресторане в выгодном ракурсе, а он вытащил камеру, когда девушка была в смешном наряде.

Парень ужасно сфотографировал девушку.
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Мужчины ищут момент, чтобы подловить женщин, когда они закрыли глаза или скорчили смешную рожицу.

Девушка всегда делает хорошие фото для любимого

Девушка на фотографиях в телефоне своего парня всегда выглядит нелепо.

Парни всегда выбирают невыгодный ракурс для фото.

Мужчина запечатлел жену в порыве злости. Любимая в свою очередь всегда делает ему хорошие фото.

Девушка кричала на парня, а он сфотографировал ее.

Блогеры ненавидят свои фото с нижнего ракурса, ведь так лицо кажется всегда полнее. Парни все же предпочитают ставить камеру снизу.

Парень выбрал ужасный ракурс.

Мужчины редко выявляют желание сделать фотосессию для любимой.

Девушка отдыхала на пляже, а парень решил ее сфотографировать

Парень сфотографировал девушку во время занятий спортом.

Девушка занималась спортом.

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