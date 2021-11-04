10+ разъяренных котят показали свой характер. Смешные фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Забавные пушистики стали звездами сети

Люди обычно заводят котиков для любви и ласки. Но вместо этого пушистые малыши во всю демонстрируют свой характер.

Часто маленькие дебоширы притворяются воинственными хищниками и нападают на хозяина. OBOZREVATEL собрал фото забавных котят, которые насмешили сеть своим строгим видом.

Кот был не готов к фотосессии и показал свое недовольство на камеру.

Милый пушистый котик иногда похож на монстра.
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Пушистик грустит, когда с ним никто не хочет играть.

Кот корчит недовольную мордочку.

Котенок показал, кто здесь главный.

Милый котенок гуляет по улице.

Кот пытается отвлечь хозяина, который сидит часами за компьютером.

Котик забавно позирует на камеру.

Этого кота чем-то разозлил арбуз.

Злой котик на фотосессии в огороде.

Кот охраняет свое личное пространство.

Недовольный котенок играет с хозяйкой.

Любимец ненавидит, когда кто-то его поднимает.

Кот не хочет сидеть на руках.

Оба котика не в настроении обниматься, поэтому не подпускают к себе никого.

Котята были не в настроении.

"Киборг-убийца" держит в страхе всех кошек вокруг.

Кот готовится к преступлению.

Рыжик специально не засыпает, чтобы охранять сон своего брата.

Котенок с детства был очень серьезным.

Любимец всем своим видом показывает, насколько ненавидит принимать душ.

Рыжий котенок купается.

Котик научился не подавлять свои эмоции.

Черный котенок разозлился не на шутку.

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