10+ разъяренных котят показали свой характер. Смешные фото

Люди обычно заводят котиков для любви и ласки. Но вместо этого пушистые малыши во всю демонстрируют свой характер.

Часто маленькие дебоширы притворяются воинственными хищниками и нападают на хозяина. OBOZREVATEL собрал фото забавных котят, которые насмешили сеть своим строгим видом.

Кот был не готов к фотосессии и показал свое недовольство на камеру.

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Пушистик грустит, когда с ним никто не хочет играть.

Котенок показал, кто здесь главный.

Кот пытается отвлечь хозяина, который сидит часами за компьютером.

Этого кота чем-то разозлил арбуз.

Кот охраняет свое личное пространство.

Любимец ненавидит, когда кто-то его поднимает.

Оба котика не в настроении обниматься, поэтому не подпускают к себе никого.

"Киборг-убийца" держит в страхе всех кошек вокруг.

Рыжик специально не засыпает, чтобы охранять сон своего брата.

Любимец всем своим видом показывает, насколько ненавидит принимать душ.

Котик научился не подавлять свои эмоции.

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