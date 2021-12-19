7 невероятных спасений животных, которые сняли на камеру. Видео и фото

Животные нередко попадают в опасные ситуации, где они не в состоянии самостоятельно спастись. Неравнодушные приходят на помощь к братьям нашим меньшим.

Например, подросток из Житомирщины спас собаку из проруби, а в Индии обезьяна реабилитировала своего товарища после удара током. OBOZREVATEL собрал спасательные операции животных, которые попали на камеру и растрогали пользователей соцсетей.

Подросток из Коростеня героически спас пса, который провалился в прорубь. Парень сначала пытался достать пушистика палкой, а потом полз к краю льда и схватил его руками.

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Офицер полиции из Калифорнии заметил маленькую собачку породы чихуахуа возле оживленной автомагистрали. Копы считали, что кто-то специально таким образом избавился от животного. Но оказалось, что любимца по кличке Шарм долгое время искала семья, от которой он сбежал.

Во Флориде 74-летний пенсионер Ричард Уилбенкс спас собачку от крокодила. Любимца схватил аллигатор и потянул на дно. Хозяин не растерялся и прыгнул в озеро за ним. К счастью, пес остался невредимым.

В США к жителям Флориды во двор зашел медведь. Хозяева сразу же вызвали полицейских и они выстрелили транквилизатором, чтобы великан уснул. Но после выстрела медведь испугался и побежал в океан. Вещество начало действовать и животное отключилось в воде на глубине. Биолог Адам Уорвик бросился спасать медведя, и ему это удалось.

Волонтер Эльдад Агар, уезжая на машине, заметил спутанный ком шерсти на улице городка Комптон в США. Он остановился и обнаружил, что это пес. Спаситель назвал его Тео, он боялся и даже укусил Эльдада. Малыша отвезли в клинику и оздоровили.

В заказнике Южной Африки патрульные обнаружили тело самки черного носорога, убитую браконьерами ради рога. Рядом с ней лежал и плакал ее детеныш. Волонтеры забрали малыша, который не смог бы выжить в дикой природе. Маленького носорога спасли и назвали Герти.

Нередко зверям тоже приходится спасать друг друга. В сети набрал популярность ролик, где обезьяна спасла своего товарища на железной дороге. В Индии животное ударило током и оно потеряло сознание, другая обезьяна принялась его реанимировать, оттащила дальше от путей, трясла и поливала водой. Мартышке удалось выжить.

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