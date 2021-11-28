15 пакостных питомцев рассмешили сеть своими выходками. Фото

Яна Сончковская
Приколы
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Песики демонстрируют разные эмоции

Обыденность превращает жизнь в серую и безликую картинку. И чтобы от этого избавиться, люди заводят домашних животных. Питомцы только одним своим видом способны заставить улыбаться всех вокруг.

Отметим, что не только кошки и собаки являются антистрессом для людей, но и пресмыкающиеся, грызуны и ежики. OBOZREVATEL собрал фото милых зверьков, которые поднимут настроение каждому.

Любимец с радостью встретил хозяев, устроив беспорядок в доме.

Пес хорошенько похозяйничал в доме.
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Грызун украл кусок сыра.

Милый грызун лакомится сыром.

Пушистики просятся в дом, вылизывая языками окна.

Песики моют окна.

Еж стал звездой соцсетей, поскольку часто улыбается на камеру.

Ежу сделали фото на фоне цветов.

Кот рассыпал муку, а притворяется, будто это сделал не он.

Котик залез в мешок с мукой.

Котик нашел себе удобное место на жалюзи.

Котик протирает пыль на жалюзи.

Этот подозрительный взгляд свидетельствует о том, что дома уже наведен порядок.

Пес загадочно замаскировался.

Ежик улыбается перед трапезой.

Ежик счастлив, когда обедает.

Песик каждый раз придумывает еще более забавную позу для отдыха.

Пес лежит и на кресле и на кровати.

Кролик не любит купаться

Кролик принимает ванну

Кот подъел йогурт, пока никто не видел. Хозяева просто не смогли на него разозлиться.

Кот лакомится йогуртом.

Кудрявый пес провинился и пришел просить прощения.

Пес провинился.

Геккон покоряет сердца своей улыбкой.

У геккона волшебная улыбка.

Пес занял удобное место на диване и скорчил миленькую мордочку.

Пес забавно сидит на диване.

Любимец услышал запах пиццы: и как с такими милыми глазками можно не поделиться вкусняшкой.

Пес ждет еду.

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