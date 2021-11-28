15 пакостных питомцев рассмешили сеть своими выходками. Фото

Обыденность превращает жизнь в серую и безликую картинку. И чтобы от этого избавиться, люди заводят домашних животных. Питомцы только одним своим видом способны заставить улыбаться всех вокруг.

Отметим, что не только кошки и собаки являются антистрессом для людей, но и пресмыкающиеся, грызуны и ежики. OBOZREVATEL собрал фото милых зверьков, которые поднимут настроение каждому.

Любимец с радостью встретил хозяев, устроив беспорядок в доме.

Видео дня

Грызун украл кусок сыра.

Пушистики просятся в дом, вылизывая языками окна.

Еж стал звездой соцсетей, поскольку часто улыбается на камеру.

Кот рассыпал муку, а притворяется, будто это сделал не он.

Котик нашел себе удобное место на жалюзи.

Этот подозрительный взгляд свидетельствует о том, что дома уже наведен порядок.

Ежик улыбается перед трапезой.

Песик каждый раз придумывает еще более забавную позу для отдыха.

Кролик не любит купаться

Кот подъел йогурт, пока никто не видел. Хозяева просто не смогли на него разозлиться.

Кудрявый пес провинился и пришел просить прощения.

Геккон покоряет сердца своей улыбкой.

Пес занял удобное место на диване и скорчил миленькую мордочку.

Любимец услышал запах пиццы: и как с такими милыми глазками можно не поделиться вкусняшкой.

Ранее OBOZREVATEL показывал: