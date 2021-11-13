7 курьезных ситуаций в роддоме, которые насмешили сеть. Фото

Появление нового члена семьи на свет – одно из самых важных событий в жизни. Но даже в этот момент обычно не обходится без курьезов, которые потом становятся семейными анекдотами.

Иногда роды начинаются в совершенно непредсказуемых местах, а иногда – новоиспеченные отцы теряются и не могут быстро реагировать в экстренной ситуации. OBOZREVATEL рассказывает о самых забавных случаях в роддомах.

В украинском городе Нововолынск решили заменить традиционные бирки новорожденных на более креативные. Теперь на ярлыке кроме веса, роста и даты рождения, указан состав: 50% папа и 50% мама. Также есть ограничения при использовании – нельзя гладить и стирать в машине.

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В 2019 году женщина родила ребенка прямо на выборах президента – в киевском избирательном округе. Об этом сообщала журналистка Рена Назарова. Роженица смогла выполнить свой гражданский долг, и уже после разрешилась здоровой дочерью. Мамочку и малыша потом перевезли в роддом.

Под окнами роддома установили на клумбе необычную инсталляцию с малышом в капусте.

Новоиспеченный папаша вместо пеленального конверта привез развивающий коврик для малыша. Находчивая медсестра смогла укутать девочку, но коврик постоянно пищал, лаял и звенел, чем нервировал не только малышку, но всех окружающих.

Вместо салютов и надписей на асфальте в роддоме положили начало новой традиции – в честь рождения ребенка садить деревья.

Счастливый папа взобрался на балкон, чтобы увидеть первенца.

В Днепре кошечку взяли работать в перинатальный центр. Пушистая красавица оказывала успокаивающее действие на психику будущих мамочек. Пациентки подчеркивали, что кошка действительно делала пребывание в больнице гораздо приятнее.

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