Карди Би во второй раз стала мамой. Фото из роддома

Популярная американская рэперша Карди Би и ее муж исполнитель Offset стали родителями во второй раз. У знаменитостей родился сын.

Мальчик появился на свет еще 4 сентября, но радостным событием пара решила поделиться только сейчас. Соответствующее фото из роддома Би опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке видно, как певица с мужем и новорожденным сыном лежит в палате роддома. Свой пост знаменитость подписала цифрами "9/4/21", которые означают дату рождения ребенка.

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К слову, Би и Offset также имеют трехлетнюю дочь Калчер Киари Сифес. Рэперша вышла замуж за возлюбленного осенью 2017 года, с которым до этого встречалась несколько месяцев. Спустя некоторое время звездная пара рассталась, но в начале 2019 года они объявили о воссоединении.

Коротко о знаменитости:

Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) – американская хип-хоп исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда.

Обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram. С 2015 по 2017 год была участницей реалити-шоу Love & Hip Hop.

Она трижды возглавляла чарт Billboard Hot 100. Певице удалось выиграть семь статуэток премии Billboard Music Awards, девять статуэток церемонии BET Hip Hop Awards, а также три от American Music Awards и MTV Video Music Awards, и установить два рекорда в Книге Гиннесса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, журнал Billboard признал американскую рэпершу Карди Би женщиной года. Так, ее песня "WAP" стала очень популярной и заняла первое место в чарте Billboard Hot 100.