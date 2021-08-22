Осадчая выписалась из роддома и показала сюрприз от Горбунова. Фото

Украинскую телеведущую Катю Осадчую, которая в третий раз стала мамой, выписали из роддома. Знаменитость отправили домой через два дня после родов.

Так, на странице в Instagram Осадчая опубликовала первые кадры после клиники. В честь выписки из роддома супруг ведущей Юрий Горбунов устроил ей сюрприз – артист празднично украсил их двор и гостиную воздушными шариками и нежными цветами.

"Мы дома! Юра, спасибо тебе, что не устал делать сюрпризы", – подписала фото Катя.

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Также Осадчая показала, как их встречал 4-летний сын Иван. На фото, опубликованном в Instagram-stories, видно, что ребенок идет к звездной маме с красивым букетом цветов. Позже ведущая продемонстрировала кадры, как сын Иван познакомился со своим младшим братом.

"Иван сказал, что катать коляску будет только он", – сообщила в фотоблоге знаменитость.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В том же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. 1 мая 2021 года пара объявила о том, что снова ожидают малыша.

Коротко о знаменитостях:

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. Ведущий шоу "Танці з зірками" и многих других проектов.

С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95".

В 2018 году начал работу над первым дебютным проектом в качестве продюсера полнометражного фильма – комедией "Скажене весілля".

Катя Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на Украину.

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