100 подгузников и 6 литров молока в день: родившая сразу девятерых детей мать рассказала о жизни после родов. Фото

26-летняя жительница Мали Халима Сиссе, которая родила рекордных девять детей, рассказала, что в день они тратят около 100 подгузников, а также 6 литров молока. Она отметила, что большую часть своего свободного времени она проводит во сне или перед телевизором, поскольку сильно устает.

Роды у женщины принимали в Марокко. Именно туда, в специальную клинику направили многодетную мать. Детки при рождении весили от 500 граммов до 1 килограмма, сообщает Daily Mail.

Малыши оставались в инкубаторах в отделении интенсивной терапии клиники, где за ними круглосуточно присматривает команда врачей и медсестер.

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Отмечается, что Сиссе ждала семерых детей, а уже за несколько минут до родов путем кесарева сечения узнала, что у нее будет девять младенцев.

"Это был полный шок, когда я узнала, что у меня девять детей, потому что думала, что их будет семь", - сказала она.

Женщина отметила, что в процессе родов у нее возникало множество вопросов:

"Пока рождались младенцы, у меня в голове возникало очень много вопросов. Я прекрасно понимала, что происходит, и казалось, что из меня выходит нескончаемый поток младенцев.

Моя сестра держала меня за руку, но все, о чем я могла думать, это как я буду заботиться о них, кто мне поможет?", – сказала Сиссе.

По оценкам врачей, Сиссе чуть не умерла от потери крови во время родов. Только ее живот весил почти 30 кг, состоящий из младенцев и околоплодных вод.

Спустя почти три месяца после тяжелых родов многодетная мама все еще выздоравливает. Женщина навещает малышей, которые лежат в инкубаторах, только два раза в день по 30 минут, поскольку энергии на больше у нее не хватает, а "привязаться" к детям хочет.

Девятерых деток кормят каждые два часа. В общей сложности они выпивают шесть литров молочной смеси в день. Что касается ухода – каждые два часа младенцам меняют подгузники, а также они проходят медицинские осмотры каждые три часа.

По прогнозам врачей ближайшие два месяца дети останутся в больнице.

Сиссе отметила, что до сих пор чувствует себя слабой.

"Родить одного ребенка достаточно сложно, но иметь девять - невообразимо. Поразительно, сколько работы требуется, чтобы за ними ухаживать", – сказала многодетная мать.

"К счастью, мне не нужно вставать ночью, если младенцы начинают плакать, потому что медсестры справляются со всем этим, поэтому мне удается высыпаться. Мне повезло, что я жива и имею всю эту поддержку", – добавила Сиссе.

Ее супруг Кадер Арби не смог тогда приехать на роды из-за ограничений на поездки, из-за COVID. В Марокко он прибыл только 9 июля, но оставался еще десять дней на карантине. Впервые отец увидел своих девятерых детей 19 июля.

"Это было невероятное чувство, и я просто благодарю Бога за то, что они выжили и что их здоровье и здоровье моей жены улучшается. Когда я их увидел, у меня не было слов, мне было трудно все это осмыслить", – сказал Кадер Арби.

Напомним, что Халима Сиссе родила одновременно 9 деток (пять девочек и четверо мальчиков) 5 апреля 2021 года в Касабланке, Марокко. Этот случай внесли в книгу рекордов Гиннеса по большинству рождений детей за один раз.

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