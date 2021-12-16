10 иллюзий, которые перехитрят зрение. Фото

Глаза часто обманывают мозг, поскольку все вокруг – личное зрительное восприятие. Нередко люди находят иллюзии в реальной жизни и фотографируют их.

В сети появился попугай с человеческими зубами, спортсмен без головы и кот с восемью ногами – эти кадры заставляют проверить зрение. OBOZREVATEL собрал фото самых странных оптических иллюзий.

Пушистые осьминоги: коты с одинаковым окрасом легли спиной друг к другу.

Видео дня

Талантливый футболист бьет мяч и щипает мужчину одновременно.

Пушистый великан сидит у новогодней елки и рассматривает гирлянды.

У попугая голливудская улыбка и он не стесняется демонстрировать ее на камеру.

Серая собака с человеческой головой лежит на диване.

Девочка хотела поправить волосы, а получилось так, словно ее рука витает в воздухе.

Спортсмен потерял шлем… и голову.

В кафе пришли девушки-близнецы в одинаковом наряде.

Пес с расстроенной мордашкой держит стену на голове.

Кузнечик упал на лобовое стекло, а выглядит так, будто великан сидит на дороге.

Ранее OBOZREVATEL показывал: