10 иллюзий, которые перехитрят зрение. Фото
Глаза часто обманывают мозг, поскольку все вокруг – личное зрительное восприятие. Нередко люди находят иллюзии в реальной жизни и фотографируют их.
В сети появился попугай с человеческими зубами, спортсмен без головы и кот с восемью ногами – эти кадры заставляют проверить зрение. OBOZREVATEL собрал фото самых странных оптических иллюзий.
Пушистые осьминоги: коты с одинаковым окрасом легли спиной друг к другу.
Талантливый футболист бьет мяч и щипает мужчину одновременно.
Пушистый великан сидит у новогодней елки и рассматривает гирлянды.
У попугая голливудская улыбка и он не стесняется демонстрировать ее на камеру.
Серая собака с человеческой головой лежит на диване.
Девочка хотела поправить волосы, а получилось так, словно ее рука витает в воздухе.
Спортсмен потерял шлем… и голову.
В кафе пришли девушки-близнецы в одинаковом наряде.
Пес с расстроенной мордашкой держит стену на голове.
Кузнечик упал на лобовое стекло, а выглядит так, будто великан сидит на дороге.
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15 оптических иллюзий, взломавших мозг пользователям сети.
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10+ фотоиллюзий, которые заставят проверить зрение.