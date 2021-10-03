Опубликован топ-10 фото невыносимых соседей, которые демонстрируют всю правду жизни

Соседей, как и родителей, не выбирают. Их образ жизни может быть непредсказуемым и мешать всем вокруг.

Кто-то шумит, кто-то мусорит в подъезде или заходит на чужую территорию. А некоторые жители многоквартирных домов и вовсе устраивают пакости и мстят. OBOZREVATEL собрал фото поступков соседей, которые точно выведут из себя.

Соседи с многоэтажки после новогодних праздников выбросили высохшую елку из окна, однако она застряла на дереве.

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Сосед сверху оставил включенным кран на 7 часов и пошел на работу. В квартире было более 10 сантиметров воды.

Лайфхак, как стать врагами с жителями рядом – купить десять колонок и поставить под стену.

Сосед использовал самое длинное сверло в мире.

Умелый хозяин убрал снег только на своей части лестницы в доме.

Соседка сушит свои парики на совместном дворе.

Новый ремонт в многоэтажке сильно пострадал.

Соседский кот, который живет в подъезде, круглосуточно смотрит в прозрачную щель.

Пес на участке рядом всегда находит щель, где можно подсмотреть за соседями.

Кот по соседству всегда пытается сделать какую-то пакость, часто приносит мертвых мышей, а иногда неожиданно нападает.

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