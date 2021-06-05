У этих домашних животных "снесло крышу": забавные фото и видео

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
4 минуты
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Кролики, коты и собаки играют на камеру

Четвероногие друзья с легкостью смогут развеселить любого. Однако, иногда хозяева не могут объяснить странное поведение жизнерадостных животных, ведь любимцы вытворяют что-то парадоксальное.

OBOZREVATEL собрал забавные фото и видео из жизни животных, где они принимали странные позы и корчили рожицы. Хозяевам никогда не бывает скучно рядом с такими пушистиками.

Пес манит хозяина на прогулку.

Пес корчит удивленную мордочку.

Эта мордочка утром означает, что нужно идти гулять.

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Милый песик показывает язык на камеру

Активный собачка очень проголодался и забрал все багеты на кухне.

Ты не ты, когда несколько часов не ел.

Кот весной пробует на вкус все растения.

Кот пробует новые лакомства

Кот долго пытался поймать хвостик.

Невероятная поза для йоги.

Пес обрадовался, что выпал снег.

Наконец-то выпал снег!

Кухонные принадлежности привлекают пушистую хозяйку.

Любимое место отдыха – сковорода.

Пес пытается достать кота на дереве.

Кот и не подозревал, что существуют такие умелые собачки.

Хозяин уверен, что с кошечкой все хорошо.

Кошка отдыхает.

Хозяева сфотографировали милых котиков.

Котики потягиваются после сна.

Собачка ничего не видит, но ни за что не отпустит любимую игрушку.

Собачка играет с любимой игрушкой.

Кот живет в семье музыкантов.

Кот спрятался в футляр для гитары.

Активный хаски пытается выбраться из дома, чтобы прогуляться на улице.

Кот насмешил хозяев смешным позированием на полу.

Домашний кролик любит чистоту и порядок в доме.

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