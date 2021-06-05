У этих домашних животных "снесло крышу": забавные фото и видео

Четвероногие друзья с легкостью смогут развеселить любого. Однако, иногда хозяева не могут объяснить странное поведение жизнерадостных животных, ведь любимцы вытворяют что-то парадоксальное.

OBOZREVATEL собрал забавные фото и видео из жизни животных, где они принимали странные позы и корчили рожицы. Хозяевам никогда не бывает скучно рядом с такими пушистиками.

Пес манит хозяина на прогулку.

Эта мордочка утром означает, что нужно идти гулять.

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Активный собачка очень проголодался и забрал все багеты на кухне.

Кот весной пробует на вкус все растения.

Кот долго пытался поймать хвостик.

Пес обрадовался, что выпал снег.

Кухонные принадлежности привлекают пушистую хозяйку.

Пес пытается достать кота на дереве.

Хозяин уверен, что с кошечкой все хорошо.

Хозяева сфотографировали милых котиков.

Собачка ничего не видит, но ни за что не отпустит любимую игрушку.

Кот живет в семье музыкантов.

Активный хаски пытается выбраться из дома, чтобы прогуляться на улице.

Кот насмешил хозяев смешным позированием на полу.

Домашний кролик любит чистоту и порядок в доме.

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