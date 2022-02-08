Появился новый тизер-трейлер и кадры комедии 'Дог' с Ченнингом Татумом

Появился новый тизер-трейлер и кадры комедии "Дог", ставшей режиссерским дебютом Ченнинга Татума. Фильм выйдет в прокат 24 февраля.

Сюжет

Комедия рассказывает о красавчике-военном Бриггсе (Ченнинг Татум), которому поручают перевести через всю Америку Лулу - собаку его боевого товарища . Эта бельгийская овчарка - еще та "дама с характером", и чтобы завоевать ее доверие - Бриггсу придется постараться. Эта парочка обречена на приключения и открытия!

Исполнитель главной роли Ченнинг Татум выступил в комедии "ДОГ" не только в качестве актера и продюсера, но также впервые стал со-режиссером картины. Новая комедия стала совместным режиссерским дебютом для Татума и его давнего друга и коллаборанта - сценариста Рида Каролина, работавшего ранее вместе с Татумом над франшизами "Супер Майк" и "Мачо и ботан". Соавтором Каролина при написании сценария стал начинающий драматург Бретт Родригес, который начинал свою карьеру в Фабрике звезд как личный ассистент Ченнинга Татума.

Видео дня

Для троих друзей "ДОГ" стал очень важным проектом: "Несколько лет назад мы потеряли нашего общего друга и устроили в его честь поездку через все Западное побережья Штатов. Это было не только жестом памяти, где мы могли вспомнить все этапы нашей дружбы, но и местом нашего самоочищения, когда мы вновь стали смеяться и ценить жизнь. Пока ты молод - иногда ты забываешь как важен каждый момент", - рассказал о проекте Ченнинг Татум изданию "Entertainment Weekly".

Помимо путешествия автобиографическим элементом "ДОГА" стала и кличка собаки "Лулу" - именно так звали домашнего питомца Татума, которой не стало три года назад. Но вместо создания целиком автобиографического фильма команда приняла другое решение - вместо кинозвезды в путешествие отправляется военный. И это также имело особенный смысл для Татума: "Несколько лет назад я стал частью прекрасного документального проекта о тренировках и жизни армейских собак и эта история меня по-настоящему зацепила, тем более что один из моих кузенов работает с собаками в Нацгвардии США. Поэтому я понял, как нам сделать наш фильм увлекательным, по-настоящему интересным и открывающим что-то новое в семейных комедиях о дружбе человека и собаке - не делать его о кинозвезде!", - дополнил актер и режиссер в интервью.

Кроме Татума в фильме также сыграли комики Билл Берр (Мандалорец, Король Стейтен Айленда) и Джейн Адамс (Хитрости, Вечное сияние чистого разума), а также звезда "Йеллоустоуна" и "Нового света" К’Орианка Килчер.

В украинских кинотеатрах премьера комедии для всей семьи "ДОГ" с Ченнингом Татум в главной роли состоится 24 февраля.