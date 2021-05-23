Бросил учебу ради музыки: что известно об итальянце, победившем на Евровидении 2021

Италия стала победительницей на Евровидении-2021. Ее представляла группа Måneskin, которой прогнозировали победу еще до начала конкурса.

Кроме драйвовой песни, этому также способствовал и образ коллектива. В частности, его яркого вокалиста Дамиано Давида, который точно после вчерашнего дня получил огромную армию фанатов. Поэтому мы решили немного рассказать о его биографии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Давид родился 8 января 1999 года в столице Италии Риме. Он учился в лицее, но бросил его ради музыкальной карьеры. Певец неоднократно рассказывал, что "ненавидит школу", и песня, с которой он победил на "Евровидении", как раз об этом. Она называется Zitti e buoni, что перекладеться как "сиди и молчи". Именно эти слова постоянно слышал Дамиано от учителей.

Бросить школу возможно помогло парню с карьерой, но точно не сразу. В сети уже стало популярным фото Måneskin, которое они распространили на своей странице в Instagram, где они играют на улице, собирают деньги и просят подписаться на них в соцсетях.

Первой выдающимся событием в их истории стало выступление на итальянском "Х-фактор" в 2017 году, где молодая группа очень громко о себе заявила и стала популярной в стране. Тогда Давид тоже очень ярко себя показал.

Что касается личной жизни итальянца, то он уже четыре года встречается с 25-летней Джорджией Солери. Однако они не публикуют совместные фото в соцсетях.

Также фанаты считали, что Дамиано имел романтические отношения с участницей Måneskin – Викторией де Анжелис, но они опровергли это.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал, о чем песня Zitti e buoni, с которой Måneskin победили на Евровидении-2021.