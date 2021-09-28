Певица Marietta назвала топ-5 мест для семейного отдыха в Эмиратах

Мир понемногу привыкает к "жизни в состоянии карантина" и подстраивается под новые правила. И мы — вместе с ним! Певица и активная travel-блогер Marietta рада возможностям заграничных приключений, даже при условии определенных пандемических ограничений. Недавно вместе с мужем и мамой артистка отправилась открывать для себя восточную сказку Дубая и ОАЭ. Своими впечатлениями и советами касательно для всех членов семьи времяпрепровождения Marietta охотно поделилась в следующем материале.

1. Эмираты "выходят" на Персидский залив и Индийский океан. В межсезонье, когда жара на улице достигает 43 градусов, вода в регионах залива не слишком отличается от воздуха по "накалу страстей" :) Освежиться вряд ли удастся! Поэтому сейчас советую для посещения район Эмират Фуджейра. Правда, на самом крутом местном пляже — всего три гостиницы... Однако виды, открывающиеся из них, и возможность пережить в относительно прохладной водичке эмиратское солнце стоят того, чтобы побороться за бронирование мест именно в них.

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2. Мы с мужем мечтали попасть в парк развлечений Ferrari World на острове Яс в Абу-Даби. Там есть самая быстрая в мире американская горка Формула Росса, которая разгоняется до скорости аж 240 км/ч! И вот что обидно: именно она не работала в наш визит... Другие же аттракционы могут разочаровать взрослых ценителей подобных тем. А вот детям там точно понравится!

3. Must-see в Эмиратах — пустыни! Мы были всей семьей на экстремальной экскурсии на джипах. Очень интересно было с колоритом поужинать в лагере бедуинов!

4. Аквапарк "Аквавенчер"! Вот где мы тоже получили максимальное удовольствие от отдыха! Там, как ни странно, было немного людей. Особенно — как для лучшего аквапарка Дубая. Абсолютная "звезда" этого заведения — акватоннель через мини-аквариум с акулами!

Несравнимые впечатления дарит и общий подъем на самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа. Мы "справились" с 124-м этажом, но есть и вариант 168-го! Поражает не только вид, открывающийся с него, но и осознание того, на что способен человек: это архитектурное произведение современного искусства было создано всего за 6 лет! Главное — не переживайте, что пол под вашими ногами будет немного колыхаться. Это особенности строительства: именно таким образом конструктивно выдерживаются все 828 метров красоты!