Первые леди "ада": как выглядят жены мировых диктаторов и что они скрывают. Фото

Жены диктаторов ведут непубличный образ жизни, обычно находятся в тени эгоцентричных мужей и получают немало критики за поступки своих избранников. К первым леди тоталитарных стран всегда приковано большое внимание, все публичные выходы или скандалы разлетаются страницами газет на следующий же день.

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Впрочем, некоторые избранницы мировых диктаторов являются модными иконами, борются за права женщин и оказывают влияние на решения правителей. Какие секреты скрывают супруги тиранов – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Сирия: Асма аль-Асад

Супруга сирийского диктатора Асма аль-Асад сирийка по происхождению, но родилась в Лондоне и там познакомилась с Башаром аль-Асадом. Ее называют очень "европейской мусульманкой", поскольку она не покрывает голову, много путешествует и не сменила британское гражданство.

На Западе ее прозвали "первой леди ада" из-за образа жизни супругов, тогда как в Сирии умирают невиновные. Сирийский тиран и его жена владеют роскошным дворцом стоимостью 1 миллиард долларов в Дамаске, в десяти милях от Восточной Гуты, где проправительственные силы убивают простых людей.

Ангола: Ана Паула душ Сантуш

Жена президента Анголы Ана Паула душ Сантуш почти на 20 лет младше своего избранника – Жуана Лоренса. Первая Леди была фотомоделью и стюардессой, именно в самолете состоялось знакомство с главой государства. Однажды Ана Паула возмутила граждан, заявив, что уровень образования в Анголе слишком плохой, поэтому ее сын будет учиться за границей. Кроме того, Ана пытается вмешиваться в государственный бизнес, чем раздражает чиновников, потому что она совсем в этом не разбирается.

КНДР: Ли Соль Чжу

Ли Соль Чжу – первая за всю историю КНДР жена диктатора, вышедшая в свет. Ли, хоть и живет в одной из самых изолированных стран мира – выделяется среди других своих соотечественниц манерой одеваться.

Если большинство женщин в Северной Корее должны носить строгие костюмы и быть скромными, то первая леди позволяет себе носить юбку выше колена и каблука. Именно ей приписывают влияние на то, почему Ким Чен Ын снял запрет на ношение женщинами брюк, туфель на платформе и бижутерии.

Иордания: Рания Аль-Абдулла

Жена короля Иордании Абдуллы II – икона красоты для своих подданных. Джорджио Армани называл ее главной музой своей жизни. Она родила Королю троих детей, помогает женщинам получать образование и занимается благотворительностью.

Камерун: Шанталь Бийя

Прежде всего, яркая и экстравагантная первая леди Камеруна Шанталь Бийя каждый раз удивляет публику своими образами. Она младше своего мужа Поля Бийя на 40 лет. Шанталь живет роскошной светской жизнью: участвует в разных встречах, собраниях и мероприятиях высокого уровня.

Свазиленд: Нтандо Дубе

У 47-летнего короля Свазиленда Мсвати III сейчас 15 жен, но Нтандо Дубе является самой публичной среди всех. В СМИ неоднократно писали, что она изменила Королю с министром юстиции и поэтому ее выгнали из королевского дворца.

Россия: Людмила Путина

Бывшая первая леди России Людмила Путина редко появлялась на публике, даже когда была в браке с президентом РФ Владимиром Путиным. Супруги заявили о разводе в 2013 году и тогда Путина начала вести непубличный образ жизни. Впрочем, развелась пара мирно – в собственности экс-жены остались элитные особняки близи Кремля и виллы в Европе.

Ранее OBOZREVATEL писал о новом избраннике Людмиле Путиной. Как выглядит пара и где живет – читайте здесь.

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