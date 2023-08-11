Перешагнули грань: пять знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости из-за пластических операций. Фото

Прежде чем пойти к пластическому хирургу, девушки присматриваются к фотографиям звезд, чтобы понять, какие изменения они предпочитали бы себе. Впрочем, мало кто знает, что эталоны женской красоты сами сожалеют о пластических операциях.

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Например, Кайли Дженнер не хотела бы иметь "сделанную" грудь, а Белла Хадид – нос. OBOZREVATEL рассказывает о неудачных решениях знаменитостей относительно пластической хирургии.

Дженнифер Грей

Звезда кино Дженнифер Грей не скрывает, что у нее были пластические операции на лице, поскольку это скрыть трудно. Актриса настолько изменилась, что ее даже не узнавали коллеги и родственники. Она дважды делала ринопластику и после второго раза последствия были непоправимыми.

Грэй призналась журналу People: "С того дня, когда я сняла гипс с носа, я стала невидимой. В глазах всего мира я уже была другим человеком".

Долгое время после операции актриса сожалела о своем решении. Она считает, что потеря ее изюминки в виде продолговатого носа отрицательно сказалась на ее карьере. Грей как-то вспомнила в интервью, что вошла в операционную знаменитость, а вышла никому не известным человеком.

Кайли Дженнер

Семья Кардашян десятилетиями диктует стандарты красоты. Одна из сестер Кайли Дженнер не скрывает, что делала пластику груди, о чем сильно пожалела.

"Я сделала грудь еще до рождения дочери Сторми... Я тогда даже не думала, что захочу ребенка в 20 лет. У меня была прекрасная натуральная грудь, просто потрясающая, идеальный размер и форма. Сейчас я бы очень хотела вернуть время назад и не сделать эту операцию", – призналась звезда в интервью Daily Mail.

Бизнесвумен заявляла, что ее лица не касались пластические хирурги и она колола только филлеры с помощью косметолога. Впрочем, если сравнить подростковое фото и ее облик сейчас – заметно изменение формы носа, которую филлерами изменить невозможно.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер всегда любили за ее природную красоту, но в 2014 году актриса появилась на одной из вечеринок с новым лицом и заставила говорить о себе весь мир. Интернет обсуждал провальную пластику обладательницы "Оскара" и поклонники задавали один вопрос: зачем она перекроила себя?

Зеллвегер четыре года не появлялась на публике, а после длительной паузы в карьере ошеломила кардинальными изменениями. Впрочем, звезда до сих пор убеждает, что ничего не делала с лицом, но ее фанаты в это мало верят.

Белла Хадид

Супермодель Белла Хадид также диктует стандарты красоты. Многие девушки приходят к хирургам с запросом "как у Хадид". Впрочем, сама звезда сожалеет, что сделала ринопластику. Она легла под нож еще в 14 лет.

"Жаль, что я не сохранила нос своих предков. Люди думают, что у меня было ужасное лицо из-за одной фотографии, на которой я, будучи подростком, казалась опухшей. Каждый из нас в 13 лет выглядел по-другому", – заявила Хадид в интервью Vogue.

Донателла Версаче

Известная модельер Донателла Версаче не умалчивает, что делала пластику. Однако изменения на ее лице трудно скрыть. Какие только процедуры не пробовала звезда: ринопластика, круговая подтяжка, блефаропластика, увеличение губ и груди. Со всем этим "букетом" Версаче стали называть худшим примером пластической хирургии за всю историю.

Итальянский дизайнер прибегала к лазерной шлифовке и заявила, что не помнит, как выглядит ее натуральный цвет кожи: "Я не верю в естественный вид. Я даже не знаю, какой мой природный цвет".

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые сделали пластику, чтобы удержать своих любимых. Женщины сильно об этом пожалели.

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