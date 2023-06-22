Хотели 'удержать' любимых: Мадонна, Кортни Кокс и другие звезды, которые сделали пластику – и пожалели об этом. Фото

Есть странные стереотипы, которые до сих пор глубоко сидят в головах людей. Особенно о парах. Например, что отношения – это тяжелый труд. Мужчинам нравятся стервы. Или то, что рождение ребенка спасает брак, где супруги постоянно ссорятся.

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Среди знаменитостей есть еще одно распространенное мнение: "он" уйдет, если "она" не улучшит себя пластикой. Рассказываем о звездных женщинах, которые на собственном опыте убедились, что хирургия красоты отнюдь не помогает спасти нездоровые отношения. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Ким Бейсингер

Американская актриса и фотомодель Ким Бейсингер в 2014 имела роман с парикмахером Митчем Стоуном. Он младше ее на 10 лет. Чтобы рядом с избранником выглядеть свежо, Ким сделала подтяжку лица, блефаропластику и коррекцию губ. Также – инъекциями ботоксом и филлерами убрала мимические морщинки. После всех манипуляций звезда стала похожа на восковую куклу. Ее давно не видели на публике с Митчем. Она сама ходит на светские мероприятия.

Кортни Кокс

Американская актриса и бывшая модель Кортни Кокс, наиболее известная по своей роли в сериале "Друзья", 14 лет была в браке с актером Дэвидом Аркеттом. Позже, в 2013, влюбилась в музыканта Джонни Макдейда, который младше ее на целых 12 лет. В течение года они прекрасно ладили и даже планировали справить свадьбу. Но когда начались проблемы в отношениях, Кортни решилась на серию инъекций ботоксом, что сделали лицо "натянутым". "Я сожалею об инъекциях. К счастью, препарат постепенно выходит из организма", – откровенно рассказала звезда в одном из интервью.

Пока неизвестно, как развиваются отношения Кокс и Макдейда. Однако официально они заявили, что не будет брака.

Мадонна

Американская певица, танцовщица, киноактриса и продюсер Мадонна в 2008 году после развода с Гаем Ричи имела серию романов. Ее избранниками становились малоизвестные художники, танцовщики и музыканты, которые значительно моложе знаменитости. Чтобы построить крепкие отношения хоть с кем-то из них, Мадонна решила пойти к хирургу. Она сделала подтяжку лица и век, контурную пластику губ и несколько инъекций ботоксом – и изменилась до неузнаваемости. Похоже, это ей не очень помогло.

Мелани Гриффит

Американская актриса Мелани Гриффит и актер Антонио Бандерас начали встречаться в 1996 году. Тогда она была всемирно известной звездой, а он только начинал свою карьеру. Их пару считали образцовой. Шли годы. Мелани все меньше нравилась себе в зеркале, так что легла под нож. Она думала, что это поможет "удержать" мужчину рядом. Однако подтяжками и многочисленными инъекциями ботоксом испортила внешность. В 2015 году стало известно, что супруги расторгли брак.

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