Звезды с ненавистью отреагировали на ракетный удар по Киеву и Харькову: Бедняков пожелал родственникам пилотов МиГов 'гвоздик' и 'черных платьев'

Утром 23 января, вскоре после Дня Соборности, враг снова нанес ракетный удар по мирным городам Украины. В частности, была поражена гражданская инфраструктура Киева и Харькова.

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Украинцы в который раз проснулись от сирены воздушной тревоги и звуков взрывов. Среди них и звезды, которые не стали молчать о ненависти к России. Для того чтобы поделиться своими эмоциями, знаменитости вышли в Insta-stories. OBOZ.UA собрал самые яркие реакции украинского шоубиза.

Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько выставила в stories селфи, написав, что от нервов постоянно кусает губы, а от недостатка сна появились "вечные синяки" и отеки. Однако, по словам артистки, антидепрессанты она пить не собирается.

Кроме того, звезда поделилась фото со своим маленьким сыном – она с детьми пережидала тревогу в метро. Она также опубликовала фотографии последствий ракетной атаки в разных городах Украины.

Анна Завальская

Певица Анна Завальская показала, как она с сыном и домашним любимцем находится в укрытии. "Утро на стрессе… Громко и страшно. Спасибо ПВО", – написала она.

Ольга Сумская

Укрываясь от тревоги в паркинге, Ольга Сумская не стала сдерживать эмоций. "Какие же твари конченые", – подписала актриса в stories. Она также выставила фотографии из Харькова и Киева, которые пострадали в результате атаки.

Андрей Бедняков

"Как же хочется, чтобы родственники всех пилотов ТУ и Мигов как можно скорее надели черные платья и купили Гваздики", – написал ведущий, за что его бросили в теневой бан. "Это вероятно мамашки пилотов ТУ" пожаловались, предположил Бедняков.

Илона Гвоздева

"Утро началось с тревоги", – констатировала хореограф, призвав подписчиков быть бдительными и беречь себя. Она поделилась трогательной фотографией сына и добавила: "Мы все равно выстоим".

Дива Монро

Монро опубликовала видео своего пушистого любимца и призналась, что спит до последнего, "пока не бахнет так, что подпрыгиваешь с кровати".

Светлана Тарабарова

"Благодарить, донатить и дышать", – призвала певица, добавив, что террористы украли детство украинских детей.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская выразила в stories свои соболезнования семьям пострадавших. Из-за трагедии артистка перенесла премьеру песни, которая должна была выйти сегодня, на 24 января.

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