6 звезд, которые совсем скоро станут родителями. Фото
Звездные семьи находятся под прицелом объективов папарацци, поэтому они не могут скрывать важные события, которые происходят в их жизни. Многие звезды станут родителями уже совсем скоро, ведь в соцсетях будущие мамы публикуют круглые животики на последних месяцах беременности.
Селебрити с нетерпением ждут пополнения в семьях. OBOZREVATEL собрал украинских и иностранных знаменитостей, которые вскоре будут в статусе молодых мамочек.
Телеведущая Екатерина Осадчая третий раз станет мамой. Звезда с мужем Юрием Горбуновым долго скрывали радостную новость от публики. В мае 2021 года в программе "Светская жизнь" ведущая рассказала о беременности.
Певица MamaRika и ее муж – комик Сергей Середа, ждут ребенка. Пара долго планировала пополнение и в 2021 году станет родителями впервые.
Украинский телеведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова скоро станут родителями. Девушка рассказала на своей странице, что первенец появится на свет в июле.
Известный футболист Александр Зинченко и его жена телеведущая Влада Седан ожидают появление первого ребенка. Спортсмен играет в украинской сборной на Евро-2020, а любимая рядом ведет прямые включения на телевидении.
39-летняя голливудская актриса Кирстен Данст ждет второго ребенка.
Известная актриса Галь Гадот заинтриговала пользователей соцсетей фотографией с круглым животиком рядом с семьей.
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беременную Осадчую, которая очаровала нежным образом в малиновом платье. Фото
певицу MamaRika в положении, она позировала в откровенном леопардовом платье. Фото
Павлика и его 27-летнюю жену Репяхову: они уже стали родителями. Фото
украинскую исполнительницу МamaRika, которая рассказала об угрозе беременности на ранних сроках.