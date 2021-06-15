6 звезд, которые совсем скоро станут родителями. Фото

Звездные семьи находятся под прицелом объективов папарацци, поэтому они не могут скрывать важные события, которые происходят в их жизни. Многие звезды станут родителями уже совсем скоро, ведь в соцсетях будущие мамы публикуют круглые животики на последних месяцах беременности.

Селебрити с нетерпением ждут пополнения в семьях. OBOZREVATEL собрал украинских и иностранных знаменитостей, которые вскоре будут в статусе молодых мамочек.

Телеведущая Екатерина Осадчая третий раз станет мамой. Звезда с мужем Юрием Горбуновым долго скрывали радостную новость от публики. В мае 2021 года в программе "Светская жизнь" ведущая рассказала о беременности.

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Певица MamaRika и ее муж – комик Сергей Середа, ждут ребенка. Пара долго планировала пополнение и в 2021 году станет родителями впервые.

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова скоро станут родителями. Девушка рассказала на своей странице, что первенец появится на свет в июле.

Известный футболист Александр Зинченко и его жена телеведущая Влада Седан ожидают появление первого ребенка. Спортсмен играет в украинской сборной на Евро-2020, а любимая рядом ведет прямые включения на телевидении.

39-летняя голливудская актриса Кирстен Данст ждет второго ребенка.

Известная актриса Галь Гадот заинтриговала пользователей соцсетей фотографией с круглым животиком рядом с семьей.

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