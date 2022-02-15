Звезду TikTok из Британии обвинили в двойном убийстве после смертельного ДТП

Известного TikTok-блогера, 21-летнюю англичанку Махек Бухари, ее мать и подругу обвиняют в убийстве после смертельной аварии на трассе в Лестершире (Англия). Женщины, передвигаясь на высокой скорости за управлением Audi TT и Seat Leon, создали неблагоприятные условия для другого автомобиля. Серебристая Skoda Fabia выехала с проезжей части и врезалась в центральную резервацию.

В результате пассажиры пострадавшей машины – 21-летний Хашим Иджазуддин и 20-летний Сакиб Хуссейн – погибли на месте происшествия. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что изначально был подозреваемый другой человек, но вскоре его освободили из-под стражи. Позже выяснялось, что в том районе были замечены две машины — Audi TT белого цвета и Seat Leon синего цвета.

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Владельцев машин разыскали и теперь обвиняемые предстанут перед Королевским судом Лестера на слушании дела об освобождении под залог.

В суд сообщили, что незадолго до аварии один из пострадавших позвонил в службу 999. Перед тем, как связь прервалась, раздался громкий крик. Машина "вылетела" с дороги и врезалась в центральный защитный барьер, где ее "разорвало" на части.

Отец одного из погибших мужчин рассказал, что пассажиры были двоюродными братьями, которые отправились в город Лестер по личным вопросам.

"Skoda Fabia Хашим позаимствовал у своего деда, потому что его двоюродный брат Сакиб попросил его подвезти. Он был очень расстроен, поэтому Хашим позаботился о нем и помог ему. Вот каким человеком он был. Он просто делал доброе дело, потому что никогда не хотел отказывать никому в беде", – сказал отец Хашима.

Отметим, что у Махек Бухари более 120 000 подписчиков в TikTok и еще 43 000 в Instagram, где она позирует в различных нарядах, рекламируя популярные бренды, такие как Rebellious Fashion, а также она снимает уроки макияжа.

Ее мать Ансрин Бухари — управляющий директор охранной фирмы City Security Plus, базирующейся в Сток-он-Трент.

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