Звезду 'Тайн Смолвиля' арестовали на парковке посреди ночи: журналисты выяснили причину

В воскресенье, 26 января, американский актер Том Веллинг, который сыграл главную роль в телевизионном сериале "Тайны Смолвиля", был арестован на парковке в городе Вайрика, штат Калифорния, после полуночи. Как выяснили журналисты, задержание произошло, поскольку 47-летняя знаменитость находилась за рулем в нетрезвом состоянии.

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Согласно данным из полицейских протоколов, уровень алкоголя в его крови был на уровне или выше 0,08%. Об этом сообщил таблоид TMZ.

В тот же день, накануне ареста, Том Веллинг вышел на связь в Instagram, чтобы поздравить с днем рождения свою жену Джессику Роуз Ли. Он обнародовал несколько кадров с избранницей и отметил, что она воплощает все его мечты в жизнь. Стоит отметить, что обычно знаменитость довольно активно ведет свои соцсети, однако после ареста на его личной странице не появилось ни одного поста.

Свою актерскую карьеру Том Веллинг начал в 2000 году, а наибольшую популярность смог достичь, присоединившись к созданию научно-фантастического сериала "Тайны Смолвиля", где сыграл главную роль. Лента раскрывает становление личности Супермена – Кларка Кента. Зрители кинокартины могут увидеть, как герой узнает свои способности, находит свое место в обществе и встречает первую любовь.

Кроме вышеупомянутого сериала, Том Веллинг также снимался в проектах "Справедливая Эми", "Неопределившиеся", "Оптом дешевле", "Туман", "Паркленд", "День драфта", "Люцифер", "Бетвумен" и других.

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