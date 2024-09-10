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Звезду "Форсажа" арестовали и обязали выплатить $73 тысячи: в чем дело

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
825
Звезду 'Форсажа' арестовали и обязали выплатить $73 тысячи: в чем дело

Звезду американской франшизы "Форсаж" Тайриза Гибсона, сыгравшего роль Романа Пирса, арестовали в Атланте из-за невыплаты алиментов бывшей избраннице Саманте Ли на содержание их совместной дочери Сорайи. Судья обязал актера выплатить более 73 тысяч долларов экс-жене, во избежание лишения свободы.

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Как сообщает издание The Hollywood Reporter , знаменитость ежемесячно присылал алименты в размере $2200, что немного меньше 25 процентов от установленной судом суммы. Артист заявил: готовится обжаловать все решения должностного лица, Кевина Фармера, который, по его словам, является близким другом адвокатов бывшей супруги.

Звезду "Форсажа" арестовали и обязали выплатить $73 тысячи: в чем дело

"Мы подаем апелляцию на все его решения. Мы уже дважды пытались добиться отстранения этого судьи от должности. Совершенно очевидно, что они ненавидят меня, но я должен напомнить о своей жизни и успехе. Я работал над собой с 14 лет для того, чтобы оказаться здесь", – отметил звезда.

Теперь актер должен оплатить $73 525,73 в течение 48 часов, чтобы выйти из под стріжи в Атланте. К тому же 7500 долларов из этой суммы должны покрыть судебные издержки, уплаченные Самантой Ли.

Звезду "Форсажа" арестовали и обязали выплатить $73 тысячи: в чем дело

Первое слушание о выплате алиментов прошло в 2022 году. Тогда Кеви Фармер обязал Тайриза Гибсона ежемесячно платить 10 690 долларов его избраннице на содержание ребенка. Когда актер неодобрительно отнесся к объявленной сумме, адвокат Саманты Ли упрекнул знаменитость, что за съемки в фильме "Малыш" он получил 2 миллиона, поэтому может спокойно выделить средства в поддержку дочери.

Звезду "Форсажа" арестовали и обязали выплатить $73 тысячи: в чем дело

Звезда "Форсажа" хотел защитить себя и стал задавать вопросы представителю бывшей жены, которые были восприняты Кевином Фармером как неуважение к суду: "Ты не задаешь вопросов! Это так не работает!"

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