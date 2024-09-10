Звезду 'Форсажа' арестовали и обязали выплатить $73 тысячи: в чем дело

Звезду американской франшизы "Форсаж" Тайриза Гибсона, сыгравшего роль Романа Пирса, арестовали в Атланте из-за невыплаты алиментов бывшей избраннице Саманте Ли на содержание их совместной дочери Сорайи. Судья обязал актера выплатить более 73 тысяч долларов экс-жене, во избежание лишения свободы.

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Как сообщает издание The Hollywood Reporter , знаменитость ежемесячно присылал алименты в размере $2200, что немного меньше 25 процентов от установленной судом суммы. Артист заявил: готовится обжаловать все решения должностного лица, Кевина Фармера, который, по его словам, является близким другом адвокатов бывшей супруги.

"Мы подаем апелляцию на все его решения. Мы уже дважды пытались добиться отстранения этого судьи от должности. Совершенно очевидно, что они ненавидят меня, но я должен напомнить о своей жизни и успехе. Я работал над собой с 14 лет для того, чтобы оказаться здесь", – отметил звезда.

Теперь актер должен оплатить $73 525,73 в течение 48 часов, чтобы выйти из под стріжи в Атланте. К тому же 7500 долларов из этой суммы должны покрыть судебные издержки, уплаченные Самантой Ли.

Первое слушание о выплате алиментов прошло в 2022 году. Тогда Кеви Фармер обязал Тайриза Гибсона ежемесячно платить 10 690 долларов его избраннице на содержание ребенка. Когда актер неодобрительно отнесся к объявленной сумме, адвокат Саманты Ли упрекнул знаменитость, что за съемки в фильме "Малыш" он получил 2 миллиона, поэтому может спокойно выделить средства в поддержку дочери.

Звезда "Форсажа" хотел защитить себя и стал задавать вопросы представителю бывшей жены, которые были восприняты Кевином Фармером как неуважение к суду: "Ты не задаешь вопросов! Это так не работает!"

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