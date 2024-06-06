Звезду скандального сериала Netflix нашли мертвым в тюремной камере: актеру было всего 29 лет

Актера документального сериала "Unlocked: A Jail Experiment" ("Свободные: тюремный эксперимент") от Netflix Джона "Истсайда" Макаллистера нашли мертвым 2 июня на своей постели в тюремной камере. Мужчине было всего 29 лет, а через месяц он уже должен был выйти на свободу.

Как сообщает Mirror, органы власти опровергли возможное самоубийство. Сериал, в котором снялся Джон Макаллистер, вышел в апреле 2024 года, но еще тогда получил кучу хейта из-за социальных экспериментов над людьми.

Особым во время съемок 29-летний мужчина был тем, что пытался найти оптимизм всюду и улыбаться даже тогда, когда сложно. На протяжении всего сериала он выразил желание начать жизнь заново и искупить вину.

"Его внезапная смерть опустошила нашу семью", – рассказала его тетя, Мелисса Риган.

Джон Макаллистер попал в тюрьму из-за десяти преступлений, связанных с наркотиками, проникновения в частную собственность, кражу и незаконное владение огнестрельным оружием. На его плечах было 14 сроков заключения и более 10 лет сидения за решеткой.

За основу киноленты "Свободные: тюремный эксперимент" взяли наблюдение за поведением заключенных в региональном медицинском центре Джефферсона в Пайн-Блафф, США. Мужчинам предоставили больше свободы и ответственности за собственные поступки: дверь перестала закрывать на ключ и охранники больше не следили за порядком. Тогда Макаллистер решил создать бизнес – он начал делать татуировки.

"Я хочу гуманизировать людей. Я хочу предоставить людям возможность влиять на свою культуру, среду и сообщество", – объяснил руководитель проекта Эрик Хиггинс про идею создать "Свободные: тюремный эксперимент".

Американское общество обеспокоено сериалом из-за того, что из обычной кинокартины создали реалити-шоу. "Вопрос не в том, есть ли у руководителя возможность попробовать что-то нестандартное, что-то новое в тюрьме. Беспокойство заключается в том, почему это превратилось в реалити-шоу?" – заявил судья Фил Стоуэрс.

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