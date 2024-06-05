Известная турецкая актриса-звезда сериалов Фатма Каранфиль скончалась от рака. Фото

Известная турецкая актриса, героиня многих мыльных опер Фатма Каранфиль скончалась на 73-м году жизни от рака. Она прославилась, сыграв более чем в 60 турецких проектах, а в молодости артистку даже называли одной из самых красивых звезд ТВ того времени и секс-символом страны.

Как пишет Нurriyet, Фатма занимает особое место в сердцах турецких зрителей, не одно поколение наблюдавших за ее профессиональным ростом на экране. Актрису похоронили 5 июня. На прощание со знаменитостью пришли известные в стране кино и теледеятели.

Фатма Каранфиль последние недели проходила лечение от рака в частной клинике. Ее похоронили на следующий день на кладбище Ферикой в Стамбуле.

Актриса больше всего запомнилась ролью в популярном сериале "Запретная любовь", где она сыграла Шайесте, жену Сулеймана. Однако это не единственная успешная роль артистки.

На сайте imdb говорится, что за ее плечами по меньшей мере 68 кинопроектов. Последний в ее карьере сериал был показан в 2019 году, а после этого Фатма посвятила себя сценариям.

Впервые о раке груди ей сообщили в 1998 году. Актриса долго боролись за жизнь и выиграла для себя еще 20 лет. К сожалению, в последние годы жизни болезнь звезды вернулась.

Фатма дважды разводилась и почти 40 лет не была замужем.

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