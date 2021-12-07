Особняк из фильма "Один дома" в Чикаго решили сдать за 680 грн. Фото

Особняк в Чикаго, в котором снимали популярный фильм Криса Коламбуса "Один дома", теперь можно арендовать. Причем цена составляет всего $25 (680 грн).

Дом доступен на онлайн-площадке Airbnb, но забронировать можно будет с 21:00 7 декабря. Вырученные средства пожертвуют в чикагскую детскую больницу Ла Рабида.

"В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького братана, поэтому не стесняйтесь есть нездоровую пищу, смотреть "мусор" по телевизору, одалживать лосьон после бритья моего отца и выбирать свое собственное приключение, руководствуясь легендарным планом битвы. Просто не заходи в мою комнату, ладно?", – говорится в сообщении, опубликованном от имени Базза Маккаллистера – старшего брата Кевина.

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В стоимость аренды входит Wi-Fi, бесплатная парковка на территории особняка, телевидение, внутренний камин, завтрак. При этом дом доступен максимум для четырех человек. Арендовать можно будет всего на один день – 12 декабря.

"Дом моего детства спрятан на живописной улице в пригороде Чикаго, которую некоторые когда-то называли самой скучной улицей в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на прошлые встречи с мошенниками и фольклор о старике Марли, он настолько дружелюбен, насколько это возможно", – добавил Базз.

"Один дома" – американский рождественский комедийный фильм 1990 года производства и авторства продюсера Джона Хьюза. Маколей Калкин исполнил роль Кевина Маккаллистера, мальчика, забытого дома, когда на рождественских каникулах его семья улетает во Францию.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск продал свой последний особняк в Хиллсборо (штат Калифорния) за $30 млн. Бизнесмен выполнил свое обещание, данное в 2020-м, что не будет иметь дома.