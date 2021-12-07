Особняк из фильма "Один дома" в Чикаго решили сдать за 680 грн. Фото

Владимир Пазий
Личные финансы
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1,2 т.
Особняк из фильма 'Один дома' можно арендовать

Особняк в Чикаго, в котором снимали популярный фильм Криса Коламбуса "Один дома", теперь можно арендовать. Причем цена составляет всего $25 (680 грн).

Дом доступен на онлайн-площадке Airbnb, но забронировать можно будет с 21:00 7 декабря. Вырученные средства пожертвуют в чикагскую детскую больницу Ла Рабида.

Особняк, в котором снимали "Один дома", сдается в аренду

"В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького братана, поэтому не стесняйтесь есть нездоровую пищу, смотреть "мусор" по телевизору, одалживать лосьон после бритья моего отца и выбирать свое собственное приключение, руководствуясь легендарным планом битвы. Просто не заходи в мою комнату, ладно?", – говорится в сообщении, опубликованном от имени Базза Маккаллистера – старшего брата Кевина.

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Дом в Чикаго сдается в аренду

В стоимость аренды входит Wi-Fi, бесплатная парковка на территории особняка, телевидение, внутренний камин, завтрак. При этом дом доступен максимум для четырех человек. Арендовать можно будет всего на один день – 12 декабря.

Особняк из "Один дома" сдается в аренду

"Дом моего детства спрятан на живописной улице в пригороде Чикаго, которую некоторые когда-то называли самой скучной улицей в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на прошлые встречи с мошенниками и фольклор о старике Марли, он настолько дружелюбен, насколько это возможно", – добавил Базз.

Особняк, в котором снимали "Один дома"
Дом в Чикаго сдается в аренду
Особняк сдается в аренду

"Один дома" – американский рождественский комедийный фильм 1990 года производства и авторства продюсера Джона Хьюза. Маколей Калкин исполнил роль Кевина Маккаллистера, мальчика, забытого дома, когда на рождественских каникулах его семья улетает во Францию.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск продал свой последний особняк в Хиллсборо (штат Калифорния) за $30 млн. Бизнесмен выполнил свое обещание, данное в 2020-м, что не будет иметь дома.

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