Звездные холостяки: самые сексуальные мужчины украинского шоу-бизнеса

О них мечтают миллионы украинок. Они популярные, успешные, красивые, а главное, холостые.

Кто бы не хотел на минутку представить себя в сказке, к примеру, рядом со знаменитым мужчиной, который постоянно мелькает в телевизоре на самых популярных проектах? OBOZREVATEL сделал подборку самых желанных женихов украинского шоу-бизнеса, а также узнал, кто есть кто по гороскопу.

1. Богдан Юсипчук

Возраст: 32 года

Знак зодиака: Рак

Богдан – известный актер и телеведущий. За его плечами – высшее образование в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве, съемки в сериале "Возвращение Мухтара", ключевые роли в фильмах "Синевир 3D" и "Тени незабытых предков", а также победа в мужском конкурсе красоты Mister Sea World в 2018 году. Кроме того, Юсипчук еще ни разу не был женат. В интервью он прежде отмахивался, говоря, что еще слишком молодой для брака. По его словам, он займется поисками жены ближе к 35-ти. А пока в своем инстаграм Богдан описывает идеальную избранницу.

"Хочу, чтобы у моей жены глаза горели, и встречала она меня дома не из-за того, что так нужно, а из-за того, что страстно любит и дико скучает... Хочу чтобы она была моим другом, товарищем, партнером, лучшим советчиком, и страстной любовницей.", – заявил актер.

2. Виталий Козловский

Возраст: 35 лет

Знак зодиака: Рыбы

Певец, танцор, заслуженный артист Украины, а также журналист по образованию (Виталий закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко) тоже ни разу еще не был женат. Виталий обладает шикарными внешними данными. Таких парней описывали еще в произведениях украинского фольклора. Черные волосы и брови, темные глаза – в такие очень легко влюбиться.

3. Иракли Макацария

Возраст: 35 лет

Знак зодиака: Овен

Грузинский продюсер, звезда шоу "Холостяк-6" и тренер "Зважені та щасливі" все еще находится в активном поиске, несмотря на то, что на проекте у него завязались отношения с Аленой Лысак. Макацария вскоре расстался с девушкой, и сейчас его сердце до сих пор свободно. Интересно, что Иракли обожает время от времени потроллить своих поклонниц, заявляя, что стал отцом. Но каждый раз оказывается, что он становится только крестным. Всего у Макацарии 9 крестников.

4. Макс Барских

Возраст: 30 лет

Знак зодиака: Рыбы

Певец Макс Барских, у которого огромная армия поклонниц, до сих пор без пары. Последние романтические отношения у звезды были несколько лет назад. При этом, исполнитель даже не пытается найти себе девушку. В последнем интервью Барских объяснил, почему ему все никак не удается найти ту единственную.

"Все хотят быть с известным человеком, но мало кто готов быть со мной, с таким, какой я есть… Становится сложнее находить удивительных людей", – признается артист.

5. Сергей Мельник

Возраст: 32 года

Знак зодиака: Дева

Сергей Мельник с раннего детства занимается спортом. Он прославился не только как украинский футбольный защитник, но и телезвезда. Его стали узнавать на улицах после участия в пятом сезоне шоу "Холостяк", в финале которого Мельник подарил кольцо матери-одиночке из Глухова Марине Кищук. Их отношения не выдержали испытание расстоянием, поскольку паре приходилось жить на две страны. В 2020 году Сергей Мельник принял участие в 7-го сезоне шоу "Танцы со звездами".

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