Звездные холостяки и холостячки: кто из знаменитостей ни разу не состоял в браке

Между успехом и личным счастьем нет ничего общего. В этом убедились герои нашей подборки, которые знакомы с популярностью, материальным достатком, славой, но никогда не испытывали радость брака. Они имели множество романов, но все они заканчивались болезненными расставаниями.

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OBOZREVATEL расскажет вам о привлекательных и талантливых украинских звездах, которые ни разу не были женаты или замужем.

Злата Огневич

36-летняя певица Злата Огневич всегда скрывала свою личную жизнь. В одном из интервью она упомянула, что парни часто причиняли ей боль и однажды она имела роман с женатым мужчиной. Исполнительница стала главной героиней шоу "Холостячка-2", но и на этом проекте ее ждало разочарование. Через несколько месяцев после реалити Злата рассталась с Андреем Задворным.

Наталья Могилевская

Долгие годы вокалистка была одна и только недавно призналась, что ее сердце занято. Никаких подробностей о новом мужчине 47-летняя Наталья Могилевская не раскрывает, только утверждает, что она наконец-то встретила своего человека. Закончится ли этот роман свадьбой, нам вскоре предстоит узнать.

Даша Астафьева

Бывшая солистка группы "NikitA" на своем счету имеет несколько романов с богатыми и известными мужчинами. Однако пока 37-летняя артистка так и не состоялась в роли жены и матери. К слову, бывший бойфренд Даши, бизнесмен Артем Ким, является героем коррупционного скандала на 27 млн гривен.

Леся Никитюк

Многие фанаты Леси Никитюк очень хотят видеть ее следующей холостячкой в главном романтическом проекте страны на СТБ. Кажется, что 35-летняя звезда утомилась отвечать на вопросы, почему она еще не замужем и не против нырнуть в омут любви с головой.

Евгений Клопотенко

36-летний повар признался, что ему некогда строить личную жизнь, так как все свободное время забирает работа. Но он не скрывает, что окружен женским вниманием. Однажды мужчина рассказал в интервью: "Я развращен женским вниманием. Я холостяк и бабник". Он добавил, что перестал считать девушек после 25-й и не отказывается в получении удовольствия.

Жан Беленюк

Спортсмен, народный депутат в президентской фракции и олимпийский чемпион Жан Беленюк до сих пор не узнал, как это побыть женихом в шикарном костюме. 31-летний холостяк имеет немалую аудиторию в Instagram –135 тысяч подписчиков, два автомобиля – Toyota Rav 4 и Camry, квартиру в центре Киева, а также земельный участок в Киево-Святошинском районе.

Антон Птушкин

Украинский радио и телеведущий, диджей и видеоблогер Антон Птушкин не склонен делиться подробностями личной жизни. 38-летний шоумен отмечал, что он полностью погружен в работу. После ухода из "Орел и Решка" Птушкин начал снимать видеоролики о путешествиях для своего канала на YouTube. По его словам, он всем занимается самостоятельно, не прибегая к помощи операторов, монтажеров и сценаристов. На YouTube-канал украинца подписаны 5,6 миллионов человек.

Алексей Дурнев

36-летний украинский продюсер, телеведущий и шоумен является мечтой миллионов. В одном из шоу он рассказал, что на него обращают внимание много девушек, зовут его на свидания и хотят построить с ним серьезные отношения, однако артист на такой шаг пока не решился. По словам Алексея, многих представительниц прекрасного пола привлекает его финансовое состояние и популярность, а не он сам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что происходит в отношениях между Настей Каменских и Потапом. Фанаты обеспокоены поведением звездной пары, так как знаменитости стали реже появляться на публике и выставлять общие фотографии. Но певица заверила, что у супругов все хорошо.

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