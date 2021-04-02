Звезда 'Женского квартала' засветила стройные ноги в коротких шортах. Фото

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный наряд, позируя в студии на стуле.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что хочет повторить подобную съемку.

Так, актриса позировала на камеру в шортах и коротком топе черного цвета, а также длинных сапогах-ботфортах с острым носом и на шпильке. Сверху Сопонару надела коричневый длинный плащ.

Кроме того, телезвезда распустила свои светлые волосы, а визажист сделал ей макияж смоки айс.

Фанаты восхитились кадром Сопонару и отметили, что она настолько красивая, что невозможно оторвать глаз.

"Очень красивая!", "Очень красивая. Глаз не оторвать", "Моя любовь", "Стильная", – пишут люди в комментариях.

Ирина Сопонару – украинская актриса театра и кино румынского происхождения, фотомодель, участница команд "Винницкие" в "Лиге смеха".

Была участницей юмористического проекту категории "18+" на российском телеканале ТНТ "Не спать".

Является актрисой скетч-комедии "Країна У" – играет роль полтавской девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в элегантном образе. На нем она позировала в длинном пальто, оголив стройные ноги.