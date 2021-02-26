Звезда "Женского квартала" показала стройные ноги в элегантном наряде. Фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в элегантном образе.
Соответствующее черно-белое фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в длинной пальто, оголив стройные ноги. Свой образ Сопонару дополнила черными лодочками на шпильке.
"Будь сказочной", – написала она.
Отметим, что новый снимок Сопонару вызвал восторг поклонников. Они засыпали знаменитость комплиментами.
"Ух, какая", "Ты очень сексуальная", "Какие ноги", "Супер", "Шикарно", "Крутое фото", – написали люди.
Напомним, что Ирина Сопонару – актриса юмористических шоу "Женский квартал", "Игры приколов" и в составе команды "Винницкие" принимает участие в шоу "Лига Смеха". Была участницей проекта категории "18+" на российском телеканале ТНТ "Не спать".
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