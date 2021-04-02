Зірка 'Жіночого кварталу' засвітила стрункі ноги в коротких шортах. Фото

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася із шанувальниками знімком, на якому продемонструвала ефектне вбрання, позуючи у студії на стільці.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що хоче повторити подібну зйомку.

Так, акторка позувала на камеру в шортах і короткому топі чорного кольору, а також довгих чоботях-ботфортах із гострим носом і на шпильці. Зверху Сопонару надягнула коричневий довгий плащ.

Окрім того, телезірка розпустила своє світле волосся, а візажист зробив їй макіяж смокі айс.

Фанати були вражені кадром Сопонару і зазначили, що вона настільки гарна, що неможливо відірвати очей.

"Дуже красива!", "Дуже гарна. Очей не відірвати", "Моя любов", "Стильна", – пишуть люди в коментарях.

Ірина Сопонару – українська акторка театру і кіно румунського походження, фотомодель, учасниця команд "Вінницькі" у "Лізі сміху".

Була учасницею гумористичного проєкту категорії "18+" на російському телеканалі ТНТ "Не спать".

Є акторкою скетч-комедії "Країна У" – грає роль полтавської дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Сопонару поділилася із шанувальниками знімком, на якому постала в елегантному образі. На ньому вона позувала в довгому пальті, оголивши стрункі ноги.