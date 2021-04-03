Звезда "Женского квартала" снялась в обтягивающем платье с большим разрезом. Фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала элегантный наряд с разрезом на ноге.
Знаменитость снялась в новой черно-белой фотосессии. Соответствующее фото актриса опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Сопонару позировала на камеру в платье черного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру, а также засветило длинные ноги артистки. Свой образ телезвезда завершила туфлями-лодочками на шпильке и аксессуарами – колье, браслетами и серьгами.
"Детка, у тебя грязный ум, но твоя душа золотая", – подписала кадр актриса.
Фанаты восхитились снимком Сопонару и отметили, что она выглядит безупречно.
"Хороша", "Девушка огонь!", "Горячая штучка", "Какие ноги", "Богиня", "Как всегда прекрасная", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Ирина Сопонару – украинская актриса театра и кино румынского происхождения, фотомодель, участница команд "Винницкие" в "Лиге смеха".
Была участницей юмористического проекту категории "18+" на российском телеканале ТНТ "Не спать".
Является актрисой скетч-комедии "Країна У" – играет роль полтавской девушки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в элегантном образе. На нем она позировала в длинном пальто, оголив стройные ноги.
Также знаменитость продемонстрировала эффектный наряд, позируя в студии на стуле. Актриса появилась на камеру в шортах и коротком топе.