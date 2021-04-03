Зірка "Жіночого кварталу" знялася в обтислій сукні з великим розрізом. Фото

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася із шанувальниками знімком, на якому продемонструвала елегантне вбрання з розрізом на нозі.

Знаменитість знялася в новій чорно-білій фотосесії. Відповідне фото акторка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Сопонару позувала на камеру в сукні чорного кольору, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру, а також засвітила довгі ноги артистки. Свій образ телезірка завершила туфлями-човниками на шпильці й аксесуарами – кольє, браслетами та сережками.

"Дитинко, у тебе брудний розум, але твоя душа золота", – підписала кадр акторка.

Сопонару знялася в новій фотосесії Instagram/Ірина Сопонару

Фанати були вражені знімком Сопонару і зазначили, що вона має бездоганний вигляд.

"Хороша", "Дівчина-вогонь!", "Гаряча штучка", "Які ноги", "Богиня", "Як завжди прекрасна", – пишуть люди в коментарях.

Фанати були вражені знімком Сопонару Скриншот

Сопонару засипали компліментами Скриншот

Коротко про знаменитість:

Ірина Сопонару – українська акторка театру і кіно румунського походження, фотомодель, учасниця команд "Вінницькі" у "Лізі сміху".

Була учасницею гумористичного проєкту категорії "18+" на російському телеканалі ТНТ "Не спать".

Є акторкою скетч-комедії "Країна У" – грає роль полтавської дівчини.

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