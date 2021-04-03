Звезда 'Женского квартала' снялась в обтягивающем платье с большим разрезом. Фото

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала элегантный наряд с разрезом на ноге.

Знаменитость снялась в новой черно-белой фотосессии. Соответствующее фото актриса опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Сопонару позировала на камеру в платье черного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру, а также засветило длинные ноги артистки. Свой образ телезвезда завершила туфлями-лодочками на шпильке и аксессуарами – колье, браслетами и серьгами.

"Детка, у тебя грязный ум, но твоя душа золотая", – подписала кадр актриса.

Фанаты восхитились снимком Сопонару и отметили, что она выглядит безупречно.

"Хороша", "Девушка огонь!", "Горячая штучка", "Какие ноги", "Богиня", "Как всегда прекрасная", – пишут люди в комментариях.

Ирина Сопонару – украинская актриса театра и кино румынского происхождения, фотомодель, участница команд "Винницкие" в "Лиге смеха".

Была участницей юмористического проекту категории "18+" на российском телеканале ТНТ "Не спать".

Является актрисой скетч-комедии "Країна У" – играет роль полтавской девушки.

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