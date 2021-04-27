Звезда 'Женского квартала' Адамчук рассказала о тайном поклоннике и презентовала новую песню

Звезда "Женского Квартала", певица Марта Адамчук презентовала новую песню под названием "О необычном". В свое время это стихотворение артистке посвятил тайный поклонник.

Чувственные слова вдохновили знаменитость на создание песни. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

"Когда я прочитала стихотворение, была поражена до глубины души. Каждое слово отзывалось во мне. Я поняла, что должна положить эти слова на музыку. "О необычном" – это как исповедь. Поэтому исполнять ее перед слушателями – особенно трепетно для меня", – поделилась Адамчук.

Отметим, что новый трек певица представила во время недавних съемок "Женского квартала". Эффектным финалом выступления стал страстный танец артистки с участником "Танці з зірками" Максимом Ежовым. Танцовщик стал олицетворением тайного поклонника, благодаря которому появилась новая песня.

Коротко о знаменитости:

Марта Адамчук – современная украинская певица, артист, автор песен. С 2018 года выступает артисткой развлекательного проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95".

С 2017 года является вокалисткой танцевального телешоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Марта Адамчук рассказала, что секретом красоты является счастье. По словам знаменитости, если женщина светится изнутри, ее недостатки будут незаметными для окружающих.