Звезда ''Витальки'' Гарик Бирча впервые за год вернулся с фронта домой и рассказал, чем занимается в ВСУ

Популярный украинский актер и комик Гарик Бирча, которого знают прежде всего по роли Витальки в одноименном сериале, признался, что к полномасштабному вторжению не готовился, однако когда это уже случилось, то без раздумий решил отправится на фронт. Тем более, что необходимый опыт и знания у артиста были – он когда-то служил в армии. Сейчас звездный воин впервые за год вернулся с зоны боевых действий, где ежедневно рискует жизнью, домой – в Киев.

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Бирча пробудет в кругу семьи 10 дней, после чего вернется снова на службу. Об этом он рассказал в программе "Сніданок з 1+1".

"Были возможности и командование отпускает, но у меня это первый отпуск. Ощущения крутые, очень рад был увидеть близких, родных. Обнял жену, расцеловал ребенка. Потом на "Лигу Смеха" пригласили. Включиться было сложно, но я адаптировался", – поделился актер.

В первые месяцы полномасштабной войны Бирча в составе отдельной специальной роты защищал Киев и Киевскую область, где шли ожесточенные бои. За год службы он вырос от звания "старший сержант" к "главному сержанту".

"Я служил в армии когда-то, срочная служба. Это давно было. Но как все случилось, то очень быстро все вспомнил... В начале сформировалась отдельная специальная рота и мы выполняли задания по защите Киева и Киевской области. Потом на базе этой роты, которая вся из добровольцев состояла, был создан специальный отдельный батальон и там я занял должность командира взвода обеспечения. Звание было – старший сержант, а через год службы я уже главный сержант", – рассказал "Виталька".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гарик Бирча записал трогательное стихотворение об Украине. В нем он отмечает, что не вернуть человеческие потери, однако победа в войне с Россией будет за нами.

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