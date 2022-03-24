'Простить? Нет, не смогу': Гарик Бирча написал пронзительный стих об Украине

Украинский актер Гарик Бирча записал трогательное стихотворение о нашем государстве. В нем он отмечает, что не вернуть человеческие потери, однако победа в войне с Россией будет за нами.

В стихотворении Бирча упоминает города, наиболее пострадавшие от атак врага: Чернигов, Сумы, Ахтырка, Харьков, Мариуполь. Он отмечает, что не сможет простить зверства врагу. Своим творчеством актер поделился в Instagram.

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Пользователи соцсети одобрительно оценили стихотворение актера. Пост собрал немало лайков и комментариев:

Как писал OBOZREVATEL, украинский исполнитель Макс Барских обратился к украинцам с призывом не терять самообладания, а нести любовь и дарить добро мира, несмотря на страдания, которые причиняет Россия. Он попросил поклонников не отвечать россиянам злобой, потому что это за собой понесет наказание в ответ.

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